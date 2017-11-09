Дмитрий Быков прочитал доклад в Совете Федерации

Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков 8 ноября выступил в Совете Федерации с докладом на тему «Российское образование в XXI веке: назревшие перемены и возможные вызовы».

Быков уверен, что в школах должна быть вузовская система обучения: отдельно лекции, отдельно выступления детей со своими докладами. Кроме того, Быков считает, что также необходимо усилить профилированное обучение в школах. Быков добавил, что России необходимы «учителя-десантники», которые в решающий момент смогут выехать в проблемную школу и быстро навести там порядок.

Предлагаем вам посмотреть полное выступление.