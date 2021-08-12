Круассаны и кофе со сливками: чем кормят Хабиба Нурмагомедова

Сегодня в Москве прошло спортивное событие мирового масштаба – наш Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с компанией Premier Beverages, а именно с брендом Gorilla Energy. Сам спортсмен, объявляя об этом партнёрстве, анонсировал его как «самый крупный и долгосрочный рекламный контракт в истории не только боевых искусств, но и всего российского спорта».

Хабиб поставлен рейтингом Sherdog на первое место как в лёгком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Поэтому в выборе площадки для заключения сделки не мелочились: оно прошло в Центре международной торговли, в стенах которого свои пресс-конференции неизменно проводит Владимир Путин.

Охраняли непобеждённого чемпиона так же мощно, как президента. С ним повсюду следовали секьюрити в таких же, как у Владимира Владимировича, костюмах и с точно такими же атрибутами. Однако это не помешало нашему корреспонденту разведать кое-что эксклюзивное.

Как только Хабиб отправился за стол с важными бумагами, я заглянула в так называемую вип-комнату, доступ в которую вообще-то был только у него, бойцов его команды и телохранителей. Но только ведь на то время, что внутри находились они сами. А в их отсутствие заходить внутрь никто не воспрещал, чем я на несколько минут и воспользовалась.

И обомлела: насколько там всё оказалось просто, даже аскетично! Всё, чем угощали Нурмагомедова и компанию, вернее остатки от этих яств, уместилось на одном подносе и в одной корзинке.

Я помогла убрать со стола и разглядела, что потчевали суперзвезду круассанами (без начинки), шоколадными кексами да фруктовым салатом, причём из самых обычных фруктов, которые можно купить в любом продуктовом магазине, – виноград, киви, мандарин, клубника, груша. И это всё, и даже без заправки!