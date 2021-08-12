Круассаны и кофе со сливками: чем кормят Хабиба Нурмагомедова
Корреспондент Sobesednik.ru позавтракала вместе с лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории
Сегодня в Москве прошло спортивное событие мирового масштаба – наш Хабиб Нурмагомедов подписал контракт с компанией Premier Beverages, а именно с брендом Gorilla Energy. Сам спортсмен, объявляя об этом партнёрстве, анонсировал его как «самый крупный и долгосрочный рекламный контракт в истории не только боевых искусств, но и всего российского спорта».
Хабиб поставлен рейтингом Sherdog на первое место как в лёгком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Поэтому в выборе площадки для заключения сделки не мелочились: оно прошло в Центре международной торговли, в стенах которого свои пресс-конференции неизменно проводит Владимир Путин.
Охраняли непобеждённого чемпиона так же мощно, как президента. С ним повсюду следовали секьюрити в таких же, как у Владимира Владимировича, костюмах и с точно такими же атрибутами. Однако это не помешало нашему корреспонденту разведать кое-что эксклюзивное.
Как только Хабиб отправился за стол с важными бумагами, я заглянула в так называемую вип-комнату, доступ в которую вообще-то был только у него, бойцов его команды и телохранителей. Но только ведь на то время, что внутри находились они сами. А в их отсутствие заходить внутрь никто не воспрещал, чем я на несколько минут и воспользовалась.
И обомлела: насколько там всё оказалось просто, даже аскетично! Всё, чем угощали Нурмагомедова и компанию, вернее остатки от этих яств, уместилось на одном подносе и в одной корзинке.
Я помогла убрать со стола и разглядела, что потчевали суперзвезду круассанами (без начинки), шоколадными кексами да фруктовым салатом, причём из самых обычных фруктов, которые можно купить в любом продуктовом магазине, – виноград, киви, мандарин, клубника, груша. И это всё, и даже без заправки!
В качестве напитков предлагались пакетированный чай в ассортименте (можно было добавить лимон), кофе из кофемашины (можно было разбавить сахаром и сливками), сок в бутылочках и вода. И это, конечно же, отличный фуршет – лёгкий, но в то же время сытный, вкусный и, за исключением, сока и других продуктов с избытком сахара, даже полезный.
Но видали мы кейтеринг у знаменитостей и покруче. И вот тут интересно узнать, как же сам Хабиб оценил такой приём. Как признался мне официант Олег, Нурмагомедов проявил себя поистине воспитанным и скромным уроженцем Дагестана, который ценит гостеприимство. Ему все понравилось, он всем остался доволен. И это при том, что до начала подписания контракта «разогревал» собравшуюся публику рассказами о всяком разном, где среди прочего признался:
– Кушаю, что хочу, думаю, я заслужил кушать, что хочу. Сегодня утром я проснулся, пробежал 5 км, сделал полчаса качки, спустился и покушал бенедикт с лососем и морковный сок. Советую – с утра очень хорошо залетает.
Согласитесь, бенедикт с лососем и морковный сок (наверняка свежевыжатый, а не пакетированный) – это немного другой уровень. Тем более я была тронута, что в жизни наш великий Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов, состояние которого оценивается в десятки миллионов долларов, оказался таким простым и благодарным. Не стал требовать себе «чего-то такого», а отведал самую обычную выпечку, которую за очень приемлемые деньги можно заказать да хоть в ресторане быстрого питания.
И мне, познав такое, тоже захотелось стать чуточку, как Хабиб: и я осмелилась попросить официанта разрешить мне заварить чай из пакетика, пока никто меня тут не хватился. Тот, видимо тоже попав под обаяние Нурмагомедова, разрешил. И, можно сказать, позавтракала я сегодня с величайшим бойцом, пусть и не одновременно, но в одной комнате из одной посуды. По тому же меню.
А набор фруктов – виноград, киви, мандарин, клубника, груша – я запомнила и буду подавать своим гостям. И бюджетно, и красиво, и здорово, и, разумеется, буду говорить каждому, что это одно из блюд, которым угощали самого Хабиба, да ещё и на подписании суперконтракта. А чай оказался очень ароматным.
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