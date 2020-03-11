Звездный диетолог: Нюша зря отказывается от молочки, берите пример с Канделаки

Весна — время худеть. Многие россияне делают это с артистами, внедряя в свою жизнь звездные диеты. Sobesednik.ru обсудил с известным врачом-диетологом, доктором медицинских наук Михаилом Гинзбургом, стоит ли брать диеты звезд на вооружение.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург / фото из личного архива

Диета Надежды Бабкиной

Суть: Надежда Бабкина подсмотрела эту диету у Нонны Гришаевой, которая находится в отличной физической форме. Бабкина теперь ест все, что пожелает, но... в течение восьми часов. Следующие 16 часов есть ничего нельзя, можно только пить воду или чай без сахара.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Это так называемое интервальное голодание или по-другому стратегия питания 8/16. Эта диета имеет хорошее четкое медицинское обоснование. Появляется все больше свидетельств, подтверждающих, что она благотворно действует на обмен веществ: нормализуется состав липидов в крови, снижается вероятность развития метаболических заболеваний – это и атеросклероз, и гипертония, и сахарный диабет второго типа. Наблюдается нормализациz протекции инсулина и похудение.

Минус один – к ней трудно адаптироваться. Я бы эту диету не посоветовал людям, которые нуждаются в дробном питании, у кого есть заболевания желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Там важно, чтобы паузы между приемами были небольшие, а приемы пищи – необильными.

Можно усилить эту диету, отказавшись от сахара и быстрых углеводов — пшеничного хлеба, картофеля и разваренного риса типа краснодарского. Можно ее оптимизировать: начинать есть не с 8 часов, а с 12 часов, тогда последний прием пищи будет в 20.00, а не в 16.00.

Global Look Press

Диета Тины Канделаки

Суть: Канделаки 44 года, но она выглядит значительно моложе благодаря стройному и ухоженному телу. Хотя по собственному признанию Тины, она как южанка склонна к полноте. Тина не ест мясо, только рыбу. Ест много овощей и фруктов, утром у нее на завтрак — яйца или другое белковое блюдо, в ее меню нет белого хлеба и макарон. При этом Тина много занимается спортом, рано утром и вечером она занимается по часу минимум. Канделаки чередует аэробику, йогу и бассейн. Один день в неделю Тина сидит на монодиете: ест киви, арбуз или другой фрукт.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Тина Канделаки — молодец, это нормальная оздоровительная диета. Пусть вас не смущает отсутствие мяса: рыба есть, этого достаточно. Уровень гемоглобина у женщин напрямую не связан с потреблением мяса, он связан с усвоением и потерей железа. Достаточное количество овощей в рационе – это хорошо, а вот насчет разгрузочной фруктовой монодиеты я бы поспорил.

Много фруктозы — это нагрузка для организма, фруктовые кислоты раздражают желудок. Я бы предложил один раз в неделю снижать общую калорийность в два раза до 1000-1100 калорий, но включить в рацион 5-6 продуктов: например, ломтик рыбы, ложечку хорошего растительного масла, стакан кисломолочного продукта, овощи.

Физическая нагрузка — это отлично. Но специалисты по лечебной физкультуре спорят: нужно ли заниматься спортом в начале трудового дня или в конце. Если у Канделаки утром после нагрузки появляется бодрость и состояние работоспособное, то это хорошо.

Единственный минус или даже проблема этой диеты в том, что у многих нет целеустремленности и мотивированности Тины Канделаки. Мало кто готов ради красивой фигуры и здоровья на каждодневный труд.

Global Look Press

Диета Ксении Бородиной

Суть: Ксения Бородина прославилась свой диетой, когда похудела после первых родов. Она ела огурцы и позволяла себе куриную грудку. Ее диету так и называют – «огуречной». Сама Ксюша так больше не рискует худеть, но ее диета популярна не только среди фанатов «Дома-2».

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Я бы никому повторять этот эксперимент не посоветовал. Рацион диеты очень скудный, дефицитный. Казалось бы, у огурцов и помидор калорийность примерно одинаковая, но в помидорах есть ликопин — антиоксидант, который защищает организм от преждевременного старения, опухолей.

Длительно я бы такую диету не посоветовал: во-первых, неизвестно, к чему это может привести в плане здоровья. Во-вторых, это в психологическом плане тяжело. Возникает состояние нехватки, неудовлетворенности, человек ждет, когда это все закончится, и после прекращения возвращается к своему обычному питанию и весу. Плюс — у него появляется «довесок» (человек наоборот прибавляет в весе — Авт.)

Global Look Press

Диета Нюши

Суть: Некоторое время назад у певицы Нюши были проблемы с весом. Она сама по себе девушка не самой хрупкой комплекции. Но Нюша смогла прийти в форму. Ее секрет — это правильное сбалансированное питание и активный образ жизни: танцы, йога, фитнес. Нюша исключила из рациона молочные продукты, но сохранила любимый ей сыр, а сахар заменила медом.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Про замену сахара медом это выглядит примерно так: наркоман отказался от героина и заменил его кокаином. Здорово, правда? С точки зрения современных представлений, замена сахара медом ничего не дает. Люди считают, что мед, который на 90% тот же сахар, — это полезно и едят его даже больше рафинированного сахара в полтора-два раза.

Что касается отказа от молочки, то, на мой взгляд, это контрпродуктивно. Нам нужны кисломолочные продукты – и Нюше тоже. Сейчас она, может быть, этого не замечает, но в возрасте это важно. В сыре есть кальций, но нет полезных бифидобактерий, там другая флора. К тому же сыр – жирный продукт. В сочетании с простыми углеводами (тем же медом) жир начинается накапливаться в организме, на сыре легко можно потолстеть.

Global Look Press

Диета Елены Малышевой

Суть: Диета Малышевой так только называется, это готовые продуктовые наборы, рассчитанные по калорийности и ценности — белкам, жирам, углеводам, витаминам, другим полезным веществам. Человек покупает у Малышевой набор блюд на месяц в замороженном виде и ест их весь этот месяц. Многие критикуют эту «диету»: дорого, не вкусно и сомнительно, но сама Елена Васильевна верит в силу пиара и уверяет, что похудела именно на своей диете.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Человек получает готовую еду, сбалансированную по составу и калорийности. Таким образом он избавляется от двух неприятных вещей: ему не надо самому углубляться в предмет, иметь специальные знания, рассчитывать калорийность. И ему не надо готовить.

Минус в том, что большинство блюд доставляются замороженными, а это не всегда хорошо отражается на вкусовых качествах блюда.

Global Look Press

Вывод эксперта

Диетолог отмечает, что подход Тины Канделаки к сохранению фигуры трудоемкий и тяжелый. Но он эффективнее решения, который предлагает теледоктор. Человек «слезает» с готовых недешевых блюд и возвращается к своей привычной пище. Вследствие этого он скорее всего наберет вес снова.