Звездный диетолог: Нюша зря отказывается от молочки, берите пример с Канделаки

Фото: Global Look Press

"Светленький мальчишка": Андрей Малахов впервые показал сына

Global Look Press

Тай, Вена или Крым: как сэкономить на отдыхе после валютного скачка?

Кадр из фильма "Пиноккио"// Фото: скриншот с YouTube

"Пиноккио" Гарроне: пугающая фантасмагория о взрослении деревянного мальчика

Марсель Забитцер // Global Look Press

Этот Моуринью всё, тащи другого: "Лейпциг" выбил "Тоттенхэм" из Лиги Чемпионов

Фото: Global Look Press

"Ответственность нести будут все": Поправки приняты. Путин остается. Что дальше?

Фото: Global Look Press

Вирус made in China: Москва осталась без китайского товара

Ирина Прохорова / фото: Андрей Струнин

Ирина Прохорова: похвала от Киселева – катастрофа для репутации "Медузы"

Всеволод Чаплин // фото: Global Look Press

Стали известны последние слова Всеволода Чаплина перед смертью

Фото: Андрей Струнин

Василий Ливанов выкупил костюм Шерлока Холмса за 120 рублей

Global Look Press

Коронавирус подкрался незаметно. Стоит ли россиянам паниковать?

Фото: Global Look Press

Тихонов не будет судиться с Губерниевым за "стукача" и "губошлепа"

Фото: Global Look Press

Витаминный кисель и куркума в рисе: школьники Екатеринбурга питаются правильно

В центре внимания
Global Look Press
Сатаров: Вероятность отказа КС обнулить президентские сроки Путина равна нулю
"Самолет Медведева" вернулся из Парижа, где зверствует коронавирус
Да что с Мишустина зять: как премьер РФ связан с деньгами патриарха и Кабаевой

Новости дня

11 марта, среда

[20:00]Строители музея во Владивостоке устроили забастовку из-за манипуляций с премиями
[19:00]В Башкирии неслышащие люди получат консультации по ЖКХ на жестовом языке
[18:16]Тилль Линдеманн даст в столице два концерта за день из-за мер в связи с COVID-19
[18:01]"Россия всех прокормит": Лепс осудил аборты и ответил Водонаевой призывом рожать
[17:38]Nike проверяет поставщиков в КНР после сообщений о принудительном труде уйгуров
[17:15]Приказ Минздрава о перепроверке онкодиагнозов у детей идет вразрез с ОМС 
[16:45]Украина из-за карантина по COVID-19 оставит открытыми менее четверти КПП
[16:39]Семья Назарбаева оказалась владельцем арестованных особняков в центре Лондона
[15:48]В Кении браконьеры убили последнюю на планете самку белого жирафа
[15:44]Группа "Порнофильмы" лишилась площадки в Челябинске из-за претензий МВД
[15:27]Четверо получили ранения в результате взрыва в подмосковной воинской части
[14:59]Эр-Рияд намерен нарастить объемы добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки
[14:56]Адвокат в Мосгорсуде констатировал, что кадры с задержанием Голунова удалены
[14:19]Лондонский "Арсенал" посажен на карантин из-за контакта с хозяином "Олимпиакоса"
[14:11]МЧС просит предоставить пожарным следовательские полномочия
[13:38]Анна Семенович ужаснула фотографиями обернутого в пакет лица
[13:18]Новый детский центр болезней почек в Москве будет работать с регионами
[13:17]Бывший полицейский Уметбаев извинился перед Иваном Голуновым за пощечину
[13:04]Виктория Боня наживется на поклонниках, продавая платья по 1000 рублей за штуку
[12:47]Совфед признал белорусов и украинцев носителями русского языка без экзаменов
[12:12]У 59-летнего главы дома Габсбургов выявили COVID-19
[12:07]2 нововыявленных пациента с коронавирусом в РФ ранее вернулись из Сеула и Италии
[11:40]В офисах и на производствах установят мобильные пункты переписи
[11:27]Садальский поздравил Голубкину с 80-летием рассказом про кладбище
[11:21]В Совфеде пообещали помощь задержанному в Нью-Йорке Кириллу Фирсову
[10:56]Негосударственную пенсию можно будет получать по старым критериям
[10:49]Срыв рэпера Джигана объяснили послеродовой депрессией
[10:35]В Красноярске аварийно сел Ми-8 с 21 вахтовиком на броту
[09:13]Финансовый кризис и пикеты против обнуления. Главное к утру 11 марта. Кратко

10 марта, вторник

[18:15]Реклама "Арбидола" от коронавируса обойдется производителю штрафом до 500 тысяч
[17:58]Московские активисты подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
[17:39]Страсбургский суд счел законным отказ призывнику из РФ в альтернативной службе
[17:13]ФБК обнаружил у Симоньян и Кеосаяна 3 рекламных агенства с миллионными доходами
[16:50]В Киселевске мужчина уронил на избитую подругу телевизор из-за ревности
[16:26]"Левада": за "Единую Россию" готовы проголосовать 45% активных избирателей
[16:24]Число заболевших коклюшем в РФ с 2017 года выросло в 2,7 раза
[15:42]Путин заявил, что обнуление президентских сроков возможно
[15:25]Фигурантами нового дела о пожаре в "Зимней вишне" стали инспекторы стройнадзора
[15:00]Володин: после 15:00 Путин приедет на заседание Госдумы для обсуждения поправок
[14:43]Федеральные каналы обошли стороной тему обрушения курса рубля

Фото: Global Look Press
Неутомимые аферисты: Ваш кошелек на запоре. А банковская карта?
Фото: пресс-служба телеканала СТС
Рецепт: фаршированная свекла с орешками в карамели от Александра Бельковича
Global Look Press
Рецепт дня: Вот же, блин, дождались тебя!
Фото в статье: depositphotos
Рецепт: Вегетарианский плов от сестер Зайцевых
Фото: Global Look Press
Поможем выбрать хороший утюг
Фото: Global Look Press
Коронавирус и Масленица: что обсуждали россияне в Сети на минувшей неделе
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных

Звездный диетолог: Нюша зря отказывается от молочки, берите пример с Канделаки

Здоровье и дом - Диеты
08:17, 11 марта 2020

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Весна — время худеть. Многие россияне делают это с артистами, внедряя в свою жизнь звездные диеты. Sobesednik.ru обсудил с известным врачом-диетологом, доктором медицинских наук Михаилом Гинзбургом, стоит ли брать диеты звезд на вооружение.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург / фото из личного архива

Диета Надежды Бабкиной 

Суть: Надежда Бабкина подсмотрела эту диету у Нонны Гришаевой, которая находится в отличной физической форме. Бабкина теперь ест все, что пожелает, но... в течение восьми часов. Следующие 16 часов есть ничего нельзя, можно только пить воду или чай без сахара. 

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга: 

– Это так называемое интервальное голодание или по-другому стратегия питания 8/16. Эта диета имеет хорошее четкое медицинское обоснование. Появляется все больше свидетельств, подтверждающих, что она благотворно действует на обмен веществ: нормализуется состав липидов в крови, снижается вероятность развития метаболических заболеваний – это и атеросклероз, и гипертония, и сахарный диабет второго типа. Наблюдается нормализациz протекции инсулина и похудение.

Минус один – к ней трудно адаптироваться. Я бы эту диету не посоветовал людям, которые нуждаются в дробном питании, у кого есть заболевания желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Там важно, чтобы паузы между приемами были небольшие, а приемы пищи – необильными.

Можно усилить эту диету, отказавшись от сахара и быстрых углеводов — пшеничного хлеба, картофеля и разваренного риса типа краснодарского. Можно ее оптимизировать: начинать есть не с 8 часов, а с 12 часов, тогда последний прием пищи будет в 20.00, а не в 16.00. 

Global Look Press

Диета Тины Канделаки 

Суть: Канделаки 44 года, но она выглядит значительно моложе благодаря стройному и ухоженному телу. Хотя по собственному признанию Тины, она как южанка склонна к полноте. Тина не ест мясо, только рыбу. Ест много овощей и фруктов, утром у нее на завтрак — яйца или другое белковое блюдо, в ее меню нет белого хлеба и макарон. При этом Тина много занимается спортом, рано утром и вечером она занимается по часу минимум. Канделаки чередует аэробику, йогу и бассейн. Один день в неделю Тина сидит на монодиете: ест киви, арбуз или другой фрукт.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга: 

– Тина Канделаки — молодец, это нормальная оздоровительная диета. Пусть вас не смущает отсутствие мяса: рыба есть, этого достаточно. Уровень гемоглобина у женщин напрямую не связан с потреблением мяса, он связан с усвоением и потерей железа. Достаточное количество овощей в рационе – это хорошо, а вот насчет разгрузочной фруктовой монодиеты я бы поспорил.

Много фруктозы — это нагрузка для организма, фруктовые кислоты раздражают желудок. Я бы предложил один раз в неделю снижать общую калорийность в два раза до 1000-1100 калорий, но включить в рацион 5-6 продуктов: например, ломтик рыбы, ложечку хорошего растительного масла, стакан кисломолочного продукта, овощи.    

Физическая нагрузка — это отлично. Но специалисты по лечебной физкультуре спорят: нужно ли заниматься спортом в начале трудового дня или в конце. Если у Канделаки утром после нагрузки появляется бодрость и состояние работоспособное, то это хорошо. 

Единственный минус или даже проблема этой диеты в том, что у многих нет целеустремленности и мотивированности Тины Канделаки. Мало кто готов ради красивой фигуры и здоровья на каждодневный труд. 

Global Look Press

Диета Ксении Бородиной

Суть: Ксения Бородина прославилась свой диетой, когда похудела после первых родов. Она ела огурцы и позволяла себе куриную грудку. Ее диету так и называют – «огуречной». Сама Ксюша так больше не рискует худеть, но ее диета популярна не только среди фанатов «Дома-2». 

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Я бы никому повторять этот эксперимент не посоветовал. Рацион диеты очень скудный, дефицитный. Казалось бы, у огурцов и помидор калорийность примерно одинаковая, но в помидорах есть ликопин — антиоксидант, который защищает организм от преждевременного старения, опухолей. 

Длительно я бы такую диету не посоветовал: во-первых, неизвестно, к чему это может привести в плане здоровья. Во-вторых, это в психологическом плане тяжело. Возникает состояние нехватки, неудовлетворенности, человек ждет, когда это все закончится, и после прекращения возвращается к своему обычному питанию и весу. Плюс — у него появляется «довесок» (человек наоборот прибавляет в весе — Авт.)

Global Look Press

Диета Нюши

Суть: Некоторое время назад у певицы Нюши были проблемы с весом. Она сама по себе девушка не самой хрупкой комплекции. Но Нюша смогла прийти в форму. Ее секрет — это правильное сбалансированное питание и активный образ жизни: танцы, йога, фитнес. Нюша исключила из рациона молочные продукты, но сохранила любимый ей сыр, а сахар заменила медом.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга: 

– Про замену сахара медом это выглядит примерно так: наркоман отказался от героина и заменил его кокаином. Здорово, правда? С точки зрения современных представлений, замена сахара медом ничего не дает. Люди считают, что мед, который на 90% тот же сахар, — это полезно и едят его даже больше рафинированного сахара в полтора-два раза. 

Что касается отказа от молочки, то, на мой взгляд, это контрпродуктивно. Нам нужны кисломолочные продукты – и Нюше тоже. Сейчас она, может быть, этого не замечает, но в возрасте это важно. В сыре есть кальций, но нет полезных бифидобактерий, там другая флора. К тому же сыр – жирный продукт. В сочетании с простыми углеводами (тем же медом) жир начинается накапливаться в организме, на сыре легко можно потолстеть.

Global Look Press

Диета Елены Малышевой

Суть: Диета Малышевой так только называется, это готовые продуктовые наборы, рассчитанные по калорийности и ценности — белкам, жирам, углеводам, витаминам, другим полезным веществам. Человек покупает у Малышевой набор блюд на месяц в замороженном виде и ест их весь этот месяц. Многие критикуют эту «диету»: дорого, не вкусно и сомнительно, но сама Елена Васильевна верит в силу пиара и уверяет, что похудела именно на своей диете.

Мнение диетолога Михаила Гинзбурга:

– Человек получает готовую еду, сбалансированную по составу и калорийности. Таким образом он избавляется от двух неприятных вещей: ему не надо самому углубляться в предмет, иметь специальные знания, рассчитывать калорийность. И ему не надо готовить. 

Минус в том, что большинство блюд доставляются замороженными, а это не всегда хорошо отражается на вкусовых качествах блюда.

Global Look Press

Вывод эксперта

Диетолог отмечает, что подход Тины Канделаки к сохранению фигуры трудоемкий и тяжелый. Но он эффективнее решения, который предлагает теледоктор. Человек «слезает» с готовых недешевых блюд и возвращается к своей привычной пище. Вследствие этого он скорее всего наберет вес снова.

Рубрика: Диеты

Поделитесь статьей:

Фото: depositphotos.com

Диеты

Звездный диетолог: Нюша зря отказывается от молочки, берите пример с Канделаки

Читать далее >

Диеты

Весенние челленджи от спортзала

Читать далее >

Диеты

Очень сладкое интервью, или что такое "классика" и "попса" в кондитерской 

Читать далее >

Политика
Полиция фотографирует паспорта участников пикетов против обнуления сроков Путина
Больше Сталина, но меньше Петра: каким грозится стать срок правления Путина
Финансовый кризис и пикеты против обнуления. Главное к утру 11 марта. Кратко
"Ответственность нести будут все": Поправки приняты. Путин остается. Что дальше?
Общество
Семья Назарбаева оказалась владельцем арестованных особняков в центре Лондона
Строители музея во Владивостоке устроили забастовку из-за манипуляций с премиями
В Башкирии неслышащие люди получат консультации по ЖКХ на жестовом языке
Nike проверяет поставщиков в КНР после сообщений о принудительном труде уйгуров
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Коронавирус случился не вовремя – он грозит испортить нам 75-летие Победы, парад, слет гостей со всего мира, плюс экономика у нас сейчас не в лучшем положении. Но с другой-то стороны, коронавирус – идеальный предлог для завинчивания гаек

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Резонанс по кейсу Хахалевой был прежде всего общественным. Не удивимся, если 24 марта слушателей не пустят в Люблинский суд, на очередное заседание. Чтобы не давили на трепетного судью Маслова своим присутствием

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Правоохранительные органы Якутии не дремлют. Недавно в Якутске взяли с поличным взяточника, который прямо на месте задержания попытался уйти от ответственности довольно необычным способом. Но не ушел

Культура и ТВ
"Светленький мальчишка": Андрей Малахов впервые показал сына
Уникальное Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ" снова в Москве
"Милош очень похож на Мусика!": Резник одобрил Биковича в роли Магомаева
Радиопремьера хита Little Big для "Евровидения" состоится 13 марта
Шоу-бизнес
Тилль Линдеманн даст в столице два концерта за день из-за мер в связи с COVID-19
Прилучный, прощай: Агата Муцениеце избавилась от тату-кольца, символа их любви
"Россия всех прокормит": Лепс осудил аборты и ответил Водонаевой призывом рожать
Группа "Порнофильмы" лишилась площадки в Челябинске из-за претензий МВД

Здоровье
Периодическое голодание укрепляет здоровье печени
Приказ Минздрава о перепроверке онкодиагнозов у детей идет вразрез с ОМС 
При лечении БАС можно воздействовать на окислительный стресс
Российские пенсионерки изобрели новый способ "борьбы" с коронавирусом
Туризм
Тай, Вена или Крым: как сэкономить на отдыхе после валютного скачка?
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Как я возвращала деньги за билеты в Италию: сражение с "Победой"
Авто
Депутат назвал дату старта обжалования штрафов ГИБДД на госуслугах
Собянин в Твиттере пообещал москвичкам бесплатный проезд на 8 марта
Сотрудников ДПС в Тольятти будут судить за фальсификацию чека алкотеста
Чем выше цена авто, тем меньше шанс, что оно пропустит пешехода, выяснили ученые
Недвижимость
29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Свежий номер

Фото: стоп-кадр "Россия-1"
Кравченко сообщила об отказе Артемьевой сниматься в "Сватах-7"
Фото: Global Look Press
Как я возвращала деньги за билеты в Италию: сражение с "Победой"
Фото: Анатолий Ковтун
Фото с историей. Как Солженицын поссорил Вишневскую с Образцовой
Фото в материале: кадры из фильма "Пещера" // YouTube
"Моих коллег разорвало на куски": исповедь сирийской девушки-врача
Фотографии со страницы Алексея Поддубного / facebook.com
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Милош Бикович в сериале «Магомаев» / фото: Пресс-слжба Первый канал
"Милош очень похож на Мусика!":
Резник одобрил Биковича в роли Магомаева
Фото: Global Look Press
Мовчан:
"Все проиграли от выхода из ОПЕК+. На что рассчитывают Путин и Сечин?
Фото: Global Look Press
Звезда фильма "Холоп" Милош Бикович:
Я – патриот России
Фото: личный архив Натальи Лапиной
Наталья Лапина:
Абдулова в постели забыть можно, а Микки Рурка – нет!
Фото: Global Look Press
Ирина Безрукова:
Люблю мужчин без суеты


Алексей Панин / фото: Global Look Press
Алексей Панин: "Не могу позволить дочери жить среди быдла! Россия летит в пропасть"
Фото: Global Look Press
Следы плохого вина от Бузовой привели к богатому другу Бони
Фото: Global Look Press
Лолита заработала миллионы благодаря разводу
Анастасия Заворотнюк / фото: Global Look Press
"Настя жива-здорова!": Казаченко о состоянии Заворотнюк
Тимур Еремеев на премьере ток-шоу «На самом деле» / фото: Пресс-служба «Первый канал»
"Еремеев пахнет сексом": как снимают "На самом деле" с новым ведущим

кадры из ролика, опубликованного девушкой в интернете
Москвичка, снявшая избиение ребенка в больнице, впала в депрессию
Фото: Андрей Струнин
Василий Ливанов выкупил костюм Шерлока Холмса за 120 рублей
Олег Видов // Global Look Press
Американская вдова Олега Видова нуждается в деньгах для съемок фильма о муже
Фото: Global Look Press
Эксперт: наши заводы не могут продать весь свой сахар. Или не хотят...
Клара Цеткин
Дикая Клара: какой была женщина, из-за которой появился праздник 8 марта?
^