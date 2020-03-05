Весенние челленджи от спортзала

Казалось бы, чем еще может удивить фитнес-центр: форматы ясны, цели и принципы прозрачны. Но нет, сеть клубов X-fit объединилась с фотографом и режиссером и сделала ряд мотивирующих роликов, популяризирующих ЗОЖ, которые рассказывают о smart-подходе во всем — о том, что качественная работа с телом способна привести к желаемому результату за пределами фитнес-зала. Слоганами серии роликов стали: «Красная дорожка начинается с беговой», «Поднял бизнес с нуля? Теперь начни с 50», «Иногда работа в минус — это плюс», «Некоторые вещи не отдашь на аутсорсинг».

Sobesednik.ru не мог остаться в стороне и в рамках этой акции подготовил несколько челленджей для читателей, которые позволят стать адептами smart-подхода.

Челлендж или «вызов» — популярный тренд в фитнесе, который призван выбить атлета из привычного ритма. Это могут быть недели ежедневных тренировок или рекордное увеличение результатов в упражнениях — все, что заставляет выйти из зоны комфорта.

ЧЕЛЛЕНДЖ 1. 500 МЕТРОВ БЕРПИ

Global Look Press

Что это: 500 метров упражнения берпи (упал-отжался-выпрыгнул), в котором выпрыгивать нужно вперед, а не на месте. Делать просто: выходите на беговую дорожку, отмечаете дистанцию в 500 метров, становитесь на старт — и вперед!

Чтобы преодолеть 500-метровую дистанцию, вам понадобится сделать в среднем 250-300 берпи при условии, что вы будете прыгать вперед изо всех сил. В противном случае понадобится больше берпи для преодоления дистанции. Подготовленные атлеты проходят 500 метровый отрезок примерно за 23 минуты. «Элита» способна расправиться с ним, в среднем, за 12-15 минут. Сколько времени уйдет у вас?

Что еще нужно знать: «Советский спорт» адаптировал челлендж для атлетов-любителей. Прототип этого челленджа появился несколько лет назад в кроссфит-среде. Но его дистанцией была одна миля (или 1,6 км) берпи.

ЧЕЛЛЕНДЖ 2. ПЛАНКА+20 СЕКУНД

Что это: 30 дней ежедневного упражнения планка. Начинаем челлендж с легких 30-50 секунд стояния в планке. Через каждые две тренировки прибавляем по 30 секунд. Воскресенья — дни отдыха.

Что еще нужно знать: планку-челлендж запустили в интернете пользователи соцсетей. В нем приняли участие десятки тысяч человек. Планка — один из способов доступно и эффективно привести свое тело в форму. Для упражнения не нужно никакого оборудования, оно занимает немного времени, но при этом отлично работает на мышцы пресса, кора, рук, бедер, плеч, спины и груди.

Фотографируйте себя в конце каждой недели челленджа. Вы увидите, как подтянется ваш живот, уйдут «пивные» бока, улучшится осанка, и появятся мускулы.

ЧЕЛЛЕНДЖ 3. 15 ДНЕЙ БЕЗ САХАРА, СОУСОВ И ГАЗИРОВКИ

Что это: эксперимент длиной в 15 дней, который, возможно, вернет вас на путь здорового питания. Большие шаги начинаются с малых: попробуйте на 15 дней отказаться от рафинированного сахара, острых соусов, майонеза и сладких газированных напитков.

Не добавляйте сахар в чай и кофе (будет горько, но вы привыкнете). Вместо привычной газировки пейте воду. Заправляйте блюда подсолнечным маслом, винным уксусом и сметаной вместо кетчупа и майонеза.

Что еще нужно знать: люди, которые прошли через этот челлендж, говорят, что возвращаться к привычному (и не очень здоровому) стилю питания было тяжело. Чай с сахаром казался чересчур сладким. На майонез и вовсе не хотелось смотреть — в животе от него было тяжело, а на душе грустно. Многие по истечении 15 недель челленджа вошли во вкус и продолжили жить без сахара и острых соусов.

Ждем ваших отчетов по итогам челенджей в наших социальных сетях, по итогам сделаем фоторепортаж.

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