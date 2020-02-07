Друзья из социальных сетей помогают нам выбирать пищу, выяснили ученые

Социальные сети помогают делать выбор продуктов питания, как показало исследование.

Раньше было принято считать, что личные страницы разного рода знаменитостей в Facebook или Instagram оказывают влияние на поведение их поклонников и чем чаще эти звезды публикуют снимки каких-то блюд или рецептов, тем чаще их выбирают и простые люди. Теперь же ученые доказали, что самое большое влияние на нас оказывают пищевые предпочтения в социальных сетях близких друзей, а вовсе не кумиров.

Так, если друзья часто публикуют снимки овощей и фруктов, то мы и сами больше уделяем внимания этим очень полезным для здоровья продуктам. Увы, существует и обратная связь. Когда наши друзья постят в интернете снимки так называемых «пустых калорий», то и мы вслед за этим налегаем на джанкфуд, установил опрос.

Участников исследования опросили о том, как часто появляются в социальных сетях их друзей фотографии или посты о продуктах питания и напитках и какие именно продукты упоминаются. Полученную информацию сопоставили с рационом участников опроса и выявили прямую связь. Конечно, она может быть и обратной, так что рацион наших друзей будет формироваться под влиянием того, что мы сами публикуем в интернете.