Морские водоросли помогут при синдроме раздраженного кишечника

Один из самых доступных видов морских водорослей способен улучшить работу желудочно-кишечной системы, установили ученые.

Весьма распространенное и быстрорастущее растение под названием Chlamydomonas reinhardtii известно в научных лабораториях как самая популярная морская водоросль, используемая в исследованиях. На протяжении десятилетий этот зелёный одноклеточный организм, которые преимущественно растёт во влажной почве, служит в качестве модели для исследований самого разного плана, начиная от биотоплива на основе водорослей и заканчивая эволюцией растений.

Другие виды морских водорослей давно используются в диетических добавок за счет содержания в них масел, витаминов, белков, углеводов, антиоксидантов и волокон. Однако все преимущества употребления Chlamydomonas reinhardtii в пищу ранее были не изучены. И вот теперь этот пробел удалось восполнить ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые недавно завершили первое научное исследование, оценивающее эффект употребления данных водорослей

Установлено, что эти растения улучшают работу желудочно-кишечной системы человека. В частности, водоросли помогают при таких классических симптомах синдрома раздражённого кишечника, как диарея, газы и вздутие.

Это приятная новость, поскольку теоретически человечество может получить огромное количество данных водорослей за весьма умеренную цену, ведь растение очень распространено и доступно. Количество жертв желудочно-кишечных расстройств в мире постоянно растет, что связано с нездоровым питанием и низкой физической активностью.