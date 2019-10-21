Картофельное пюре может заменить спортсменам углеводные гели

Исследование показало, что картофельное пюре может стать хорошей заменой популярным углеводным гелям.

Ученые из Университета Иллинойса решили сравнить эффективность картофельного пюре и углеводных гелей, а также воды. В эксперименте приняли участие профессиональные велосипедисты, которые еженедельно преодолевали дистанцию в среднем в 267 км. Выяснилось, что картофельное пюре по степени влияния на спортивные результаты спортсменов не уступало углеводным гелям и заметно превосходило воду.

Хорошо известно, что при интенсивных нагрузках и особенно в таких видах спорта, как бег или езда на велосипеде, требующих долгих забегов или заездов, организму требуется топливо. Проще всего получить его из углеводов, которые обеспечивают максимальный уровень энергии, если сравнивать с белками или жиром. Именно поэтому углеводные гели, популярные среди профессиональных спортсменов, дают такой эффект.

Однако исследование показало, что если эти спортсмены раз в час употребляют по 60 г картофельного пюре, то они добиваются точно такие же спортивных показателей, преодолевая дистанцию в среднем на шесть минут быстрее, чем те, кто просто пьёт воду. При этом в картофельном пюре нет сахара, зато содержится гораздо больше натуральных компонентов.