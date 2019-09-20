Нездоровое питание лишает пространственной памяти

Употребление так называемых «пустых» калорий негативно влияет на пространственную память.

Ученые выяснили, что среди активно употребляющих нездоровую пищу, содержащую много жира и сахара, отмечается ухудшение пространственной памяти. Впрочем, подтверждение этого были получены в ходе экспериментов с участием крыс.

Пространственная память отвечает за фиксирование информации о внешней среде и об ориентации в пространстве. Авторы исследования изучали когнитивные функции крыс, находившихся на разных типах питания. Первая группа животных получала большое количество так называемых «пустых» калорий, то есть пищи, содержащей много жира и сахара. Вторая находилась на обычной здоровой диете.

Через шесть недель, в течение которых продолжался этот эксперимент, ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии доказали, что пространственная память крыс из первой группы резко ухудшилась. Причем чем дольше животные налегали на нездоровую пищу, тем хуже становилась их память.

Наблюдения показали, что достаточно было в течение трех дней в неделю употреблять сладости и жирные продукты, чтобы такой рацион уже отразился на работе пространственной памяти. Крепость этой памяти у животных отмечали с помощью тестов с двумя объектами: иногда их местоположение меняли, и крысы должны были отреагировать на эти перемены.