Через 20 лет каждая вторая колбаса будет "лабораторной"

Через 20 лет половина мясных продуктов будет изготовлена не из мяса животного происхождения, считают ученые.

Эксперты пищевой промышленности США полагают, что в 2040 году 35% всего так называемого мяса будет производиться в лабораториях, а ещё 25% — из растительных продуктов. Лишь оставшиеся 50% действительно будут представлять собой мясо животного происхождения, которым человечество питалось всю свою историю.

Сами эксперты объясняют это тем, что запасы плодородных земель на нашей планете практически исчерпал себя. Сегодня половина выращиваемого урожая идёт на корм скоту, и этот скот производит газ метан, опустошительно воздействующий на климат Земли и способствующий глобальному потеплению.

Между тем население планеты продолжает стремительно расти, увеличиваясь на один миллиард каждые 10 лет. Именно поэтому человечеству предстоит привыкнуть к лабораторному и растительному мясу. Последнее ещё и более полезно для здоровья, как особо подчеркивают ученые.

Отметим, что годовой объем продаж мясных продуктов сегодня превышает $1 триллион.