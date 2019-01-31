Минус 40 кг: Александр Семчев отказался от жареного, мучного и сладкого

Для актера театра и кино Александра Семчева вес был настоящей проблемой: порой он доходил до 200 кг. Чтобы стабилизировать состояние здоровья, Семчев не один раз пытался похудеть. В 2013 году под присмотром докторов он сбросил 30 кг, но через некоторое время вес вернулся снова.

Тогда заслуженный артист России дал себе слово, что будет питаться исключительно правильно, не позволяя себе обжорства, употребления сладкого, булок и жареного, стал есть маленькими порциями, и результат не заставил себя ждать.

«Говорить пока рано. Не знаю, надолго ли меня еще хватит, но на данный момент я избавился уже от 40 килограммов», — сообщил Семчев «СтарХиту».

По словам актера, он варит себе куриную грудку, а к ней любой гарнир, но порция не должна быть больше размера кулака. Кроме этого, при запущенном ожирении очень важны витамины. Артист получает их из свежих овощей и фруктов.

«У нас миллионы людей с избыточной массой тела. Это беда, и единственное, что могу порекомендовать, — зашить рот. И все постепенно станет на свои места. Я проходил много направлений — начиная от таблеток и заканчивая диетами, и даже вмешательство психотерапевта пробовал. У него для меня не хватило мотивации. А мотивация — это главное. Хочется еще и пожить, и поработать», — рассказал актер в интервью «Антенне-Телесемь».