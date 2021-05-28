"Хуже, чем в Африке": Потапенко обвинил власть в покрывании грабящих народ МФО

Только в марте 2021 года россияне взяли в микрофинансовых организациях (МФО) рекордную сумму в 31 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, это максимальная цифра за всю историю данного бизнеса в России.

Sobesednik.ru обсудил финансовое положение россиян, специфику микрофинасовых организаций и неоднозначную политику государства в их отношении с предпринимателем Дмитрием Потапенко.

– С чем вы связываете российский микрозаймовый «рекорд» 2021 года?

– С удивительным обнищанием наших сограждан. Другого слова у меня нет. Россияне не могут взять деньги в обычном кредитном учреждении под названием «банк». Банки обложены такими правилами, что зачастую не могут выдавать им кредиты. А микрофинансовые организации, действующие в своём «поле», выдают кредиты, как могут.

– Но это показатель ужасного состояния, иллюзий тут ни у кого не должно быть. Если микрофинансовые организации выдают такие суммы, у граждан всё плохо.

– То есть банки и государство в некотором смысле загоняют граждан в микрофинансовую сферу?

– Это государство загоняет. Сама логика существования микрофинансовых организаций не совсем корректна.

Дмитрий Потапенко//фото: стоп-кадр YouTube

Зачем они нужны, когда есть банки? Центробанк создаёт «двойную реальность»: есть банки, а есть микрофинансовые организации, занимающиеся, по сути, кредитами на гораздо более рискованных условиях, и для них свои правила.

Хотя гораздо логичнее дать банкам возможность, как говорит госпожа Набиуллина (глава Центробанка Эльвира Набиуллина. – Прим. Sobesednik.ru), «воссоздаться» и выдавать, в том числе, и такие кредиты. Но в этот микрофинансовый котёл не хотят влезать, потому что там могут оказаться «плохие долги».

– Плохих долгов не бывает, речь здесь, скорее, снова пойдёт о «плохих россиянах». А чем плохи россияне? Тем, что родились в стране, где власть просто использует людей как «новую нефть»?!

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина//фото: Global Look Press

– Правительство вроде бы жёстко ограничивает деятельность микрофинансового бизнеса. Но тот уходит в тень, нередко запугивая должников с помощью зеков и мигрантов, звонящих с «левых» сим-карт, преследуя должников в их соцсетях, в их дворах и подъездах. Если такое ростовщичество держится на страхе, может ли вообще микрофинансовый бизнес быть полностью легальным?

– Всё, что вы перечислили, – это уголовные преступления, которые должны пресекаться на корню. Но даже если уничтожить на корню микрофинансовые организации, тут же появятся «чёрные кассы взаимопомощи». Надо лечить не последствия болезни, а саму болезнь. А болезнь – нищета.

– Проблема заключается в существовании людей при правительстве, которое загоняют россиян в кредитное рабство.

– Как человеку, оказавшемуся в трудной финансовой ситуации, избежать микрокредитных организаций?

– Сокращать свои издержки. Но люди сегодня зарабатывают настолько мало, что попадают в кабалу, так как не могут расплатиться за базовые товары и услуги.

Инфографика: Sobesednik.ru

Конечно, надо переезжать в другие регионы, где есть зарплата. Выгодно продать свой труд – это ключевое условие, чтобы не попадать в кабалу как микрофинансовых организаций, так и банков.

– Нищета в любом случае будет плодить такие организации?

– Конечно. Но они просто инструментарий. Они пришли к нам, кстати, из куда более нищей Африки, где позволили развиться среднему классу. Проблема не в орудии, не в «вилке», а в том, куда наши чинуши втыкают её своим согражданам. Кстати, в ЮАР, где закредитовано 86% населения, микрофинансовый бизнес, как и финансовая грамотность граждан, почему-то на голову выше российских показателей. И при этом нет никаких коллекторов: интересы кредитора защищает та же структура, которая их ограничивает, – государство.

У нас же государство, внимая страданиям запуганного общества, даёт настолько жёсткий «отпор» коллекторам, что те уходят зарабатывать на грани уголовщины. Может быть, разница и правда в том, для чего использовать «вилку»?

Фото: Global Look Press

– В бедствующей Африке кредиты – это способ борьбы с нищетой, в «небедствующей» России кредиты – способ заработка, основанный на нищете. Ещё платёжеспособное население кредитуют в подконтрольных ЦБ коммерческих банках, а уже неплатёжеспособное – в таких же подконтрольных, но выпихнутых в правовую тень «банках для бедных».

Васильев Николай.