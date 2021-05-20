"Ждите дефицита и роста цен": Потапенко – о продаже "Дикси" и "Биллы"

Экономист Дмитрий Потапенко рассказал, что будет с ценами на продукты после смены собственников крупнейших торговых сетей.

На днях в мире российской розничной торговли произошло два крупных события: сеть супермаркетов «Магнит» объявила о намерении купить «Дикси», а торговая сеть «Лента» – о намерении купить супермаркеты «Билла». Мотивом этих покупок ритейлеры называют желание расширить географию и завоевать новые рынки.

В СМИ отмечается, что обе эти сделки ждут экспертизы Федеральной антимонопольной службы. Но в конкуренцию между крупными игроками верится слабо. Предстоящее слияние торговых сетей и будущее российского ритейла прокомментировал в интервью Sobesednik.ru предприниматель Дмитрия Потапенко.

– Я связываю эти события исключительно с точки зрения акционерного капитала этих предприятий, который в случае с «Магнитом» принадлежит ВТБ. Это не вопрос связки чего-то с чем-то, когда кто-то выходит на какой-то рынок.

– В данном случае происходит огосударствление единственной оставшейся крупной частной отрасли под названием «ритейл». Тут всё понятно. Через какое-то время мы, скорее всего, придём к «Росторгу». Мы медленно, но верно к этому движемся.

Доходность бизнеса будет уже не важна, будут важны только денежные потоки.

– Вы имеете в виду, что значительной долей акций в «Магните» и «Ленте» владеют структуры близких к власти людей – Андрея Костина и Алексея Мордашова?

– К олигархам я отношусь со скепсисом и сожалением. Яхта – это, конечно, хорошо, но переписать её на какого-нибудь капитана государственной безопасности – это вопрос 15 минут...

– В прессе отмечается, что обе сделки ожидают экспертизы ФАС.

– Это чистая формальность.

Дмитрий Потапенко//фото: стоп-кадр YouTube

– Как предстоящие поглощения отразятся на покупателях: на цене, качестве продукции?

– А что покупатели? Они не то что жуют, а переваривают «жвачку» с федеральных каналов о том, что ритейл задирает цены. Ну что ж, получите «Росторг» и распишитесь. Вы думаете, в этом случае будет какой-то иной напор цен? Придётся нести за переваривание этой «жвачки» ответственность и получить то, что было при советской власти: сокращение ассортимента, рост цен.

Ботинки «Саламандра» стоили 50 рублей – при уровне зарплаты, условно говоря, в 120 рублей – и их ещё надо было достать. Почему это происходило? Не потому что это были происки «загнивающего Запада».

– Только жесточайшая конкуренция по всей цепочке, от производителя до ритейла, ведёт к снижению цен.

– По вашему мнению, особой конкуренции между «Лентой» и «Магнитом» нет? Это просто грани будущего «Росторга»?

– Да.

Васильев Николай.