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И что будет делать Рябков? Нечаев рассказал о страшных последствиях в случае отказа РФ от доллара

Политика - Деньги
12:25, 25 февраля 2021

И что будет делать Рябков? Нечаев рассказал о страшных последствиях в случае отказа РФ от доллара
Global Look Press
Global Look Press

О том, что в сложившейся обстановке постоянно нарастающей конфронтации отношений с Западом Кремль может склониться к политике изоляционизма, эксперты подозревают уже давно. Да и косвенных признаков подобного существует немало. К примеру, политологи неоднократно отмечали, что законодательные инициативы, вроде закона «о суверенном Интернете», фактически свидетельствуют о подготовке властей к закрытию «железного занавеса» в случае возникновения подобной инициативы.

И пока официальные лица, к примеру, лично президент Владимир Путин, выступают с успокаивающими речами, отмечая, что никакого желания «закрываться» у федерального центра в действительности нет, а сам он просто предпринимает все необходимые шаги для обеспечения достаточного уровня защиты суверенитета, «изоляционистские» инициативы появляются одна за другой. Может даже показаться, что маховик, уверенно вращающий лебедку, удерживающую тот самый занавес в приоткрытом положении, раскручен так, что остановить его будет уже невозможно.

Так, замглавы МИД России Сергей Рябков накануне призвал сократить использование доллара в России, снова оживив существовавшую ранее дискуссию о возможном отказе от американской валюты в стране. Между тем у экспертов на этот счет есть немало возражений, в том числе тех, которые касаются экономической безопасности страны и торговли углеводородами, которыми эта самая безопасность в последние годы обеспечивается.

К примеру, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, комментируя в эфире «Эха Москвы» призыв российского дипломата, отметил, что подобные инициативы могут лишить страну рынков сбыта нефти.

«Рынок нефти является очень конкурентным, поэтому страну ОПЕК стараются прилагать огромные усилия для сдерживания добычи. А потому, как только мы скажем, что больше не хотим торговать нефтью за доллар, покупатель заявит: "ну извините, мы тогда будем покупать у Саудовской Аравии". И саудиты будут счастливы, они уже завтра нарастят добычу в два раза и спокойно займут российскую нишу на рынке. Что в этом случае будет делать господин Рябков с нашими бюджетными экспортными доходами, я даже не знаю», – подчеркнул Нечаев.

Теги: #Путин #Нефть #Эхо Москвы

Рубрика: Деньги

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