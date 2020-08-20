100 рублей за доллар и запрет иностранной валюты в РФ допустил Сергей Хестанов

Российский рубль всегда был крайне чувствителен к тому, что происходит в мире. Тревогу за национальную валюту, а в конечном счете – за свой карман, испытывают сегодня все россияне. Белоруссию буквально трясет из-за митингов протеста против фальсификации результатов президентских выборов, Америку лихорадит в преддверии голосования за кандидатов на высший пост в США.

О перспективах рубля и доллара Sobesednik.ru поговорил с экономистом Сергеем Хестановым.

– Отразятся ли события в Беларуси на курсе рубля?

– Напрямую – никоим образом. Экономика Беларуси по сравнению с российской ничтожно мала. Даже если считать все накопленные инвестиции, то они составят 7-8 млрд рублей — для российской экономики эта сумма незначительна. Для отдельных предприятий эффект может быть заметнее — это да.

Но проблема тут в другом: ситуация вокруг Беларуси сейчас максимально политизирована, и если Россия каким-то образом вмешается, то могут последовать санкции против нас, и вот они, конечно, могут поколебать рубль очень существенно.

– На сколько? Прошлые санкции уронили рубль более чем в два раза.

– В моменте реакция может быть острая — на панике наша валюта может потерять 15-20%. А когда пыль осядет, страсти улягутся, тогда инвесторы будут смотреть на изменение денежных потоков. Если эти потоки изменятся кардинально, инвесторы будут уходить из экономики, то падение может продолжиться.

– В район 100 рублей доллар может улететь?

– Такой сценарий вероятен, если Трамп проиграет американские выборы, и к власти в США придут демократы, которые к России настроены довольно жестко. Они могут подзакрутить санкционные гайки.

Если нашей экономике еще больше перекроют кислород по импорту, вот тогда может быть и 100 рублей за доллар, и выше…

А если потоки от импорта совсем упадут... что в таком случае сделал СССР?

– Вы про запрет доллара?

– Да. Тогда был, конечно, и черный рынок валюты. У спекулянтов бакс стоил 3-4 рубля, а официальный курс составлял 86 копеек, и покупка строго контролировалась. Нужно было объяснять, зачем и сколько тебе нужно валюты.

Надеемся, что до такого все же не дойдет.