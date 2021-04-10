Стилист Лисовец назвал 5 самых модных весенних вещей для женщин

Стилисты говорят: чтобы быть модным, не обязательно в каждом сезоне накупать много новых вещей «дорого-богато». Достаточно иметь всего несколько действительно трендовых, чтобы выглядеть стильно.

Стилист Влад Лисовец назвал Sobesednik.ru 5 самых модных, по его мнению, вещей, на которые стоит обратить внимание.

Высокие сапоги на каблуке

– Это должны быть сапоги не с широким голенищем и не с особо грубым каблуком, – говорит Лисовец. – Все зависит от того, чем занимается женщина, где она бывает. Можно выбрать и казаки, но это выглядит более заезженно. Сапоги должны быть рыжие, бордовые или терракотовые – в цветах 1970-х, с удлиненным или квадратным носом.

Стилист объясняет: такие сапоги не нужно подбирать под цвет одежды. Они должны быть отдельным ярким цветовым пятном в луке.

Кожаная юбка или брюки

Стилист Влад Лисовец отмечает, что в этом году мода помешана на коже, и, соответственно, в гардеробе должна быть хотя бы одна кожаная вещь.

Это могут быть брюки, юбка, рубашка или пиджак. Не обязательно из натуральной кожи, можно из качественного заменителя. Все демократичные бренды в этом сезоне выпустили такие кожаные вещи.

В моде также кожаные тренчи, которые актуальнее вечной куртки-косухи.

Блузка с широкими рукавами

Блузка делает образ женственным.

В этом сезоне в моде блузки с широкими рукавами-фонариками и большими плечами. Стилист обращает внимание, что широкие рукава могут быть укороченными.

Кружево

Трендовые вещи весны-2021 – кружевные. Женскому образу кружева добавляют легкости, изящности и романтичности. По словам Лисовца, чтобы быть в тренде, можно подобрать кружевной топ, блузку или платье.

Большие очки в тяжелой оправе

Весной увеличивается количество ультрафиолетового изучения, и солнцезащитные очки – это необходимый аксессуар для защиты кожи вокруг глаз и лица.

В этом сезоне в моде большие очки в тяжелой оправе, круглые и квадратные, в стиле конца 1960-х – начала 1970-х годов.