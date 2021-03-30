Мужская мода весной-летом 2021: основные тренды

Прошли показы модных домов, которые в этом году выбрали дистанционный формат, отказавшись от зрителей и превратив мероприятие в эффектное онлайн шоу. И уже можно говорить о том, какие тренды мужской моды задали всемирно известные дизайнеры на весну и лето 2021.

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Возвращаемся к тейлорингу

Уличная одежда, которая правила бал в течение последних лет, отошла на второй план, уступив место тейлорингу, костюмам и брюкам. Это значит, что тем, кто следит за трендами, пора добавить в повседневный гардероб мужские рубашки. И побольше. А еще – классические брюки со стрелками и свободные пиджаки

Неоклассика

Несмотря на то, что модельеры вновь вернули моду на костюмы, говорить о возврате к истокам не приходится. Да, в моде окажутся брюки и пиджаки, но какие! Дизайнеры отказались от строгого кроя, серый и черных цветов, добавив пиджачную ткань самых смелых оттенков и свободного, практически оверсайз кроя.

Исключением стали лишь несколько домов, которые наоборот сделали акцент на монохроме. Они остановились на внешней простоте и однотонности.

Рабочий стиль

Еще один заметный тренд весенней мужской моды – это рабочий стиль. Милитари спецовки, оранжевые «рабочие» штаны и жилетки, темно-зеленый и песочный оттенки, а также грубая прочная ткань с обилием карманов – вот на что нужно делать акцент.

Антипод рабочему стилю, который тоже оказался на пике моды – это вязаная одежда, причем яркая и крупной вязки. Хит весны – свитера с портретами.

Комфортные бермуды

Если двигаться ближе к летним месяцам и теплу, то здесь нельзя проигнорировать бермуды, которые присутствовали практически во всех мужских показах. Широкие, свободные, удобные и в то же время по-своему деловые, бермуды, скорее всего, успеют заглянуть и в офисы, и на пляжи.

Компанию им составят шлепанцы «вьетнамки», от строгих кожаных моделей до веселой обуви с украшениями из ракушек.

Пляжный отдых и морской стиль

Полосатые футболки, свободные брюки из парусины, тельняшки и платки-галстуки – это отголоски моды на морскую и матросскую тематику. Одежду «под моряков», причем с уклоном в ретро, представили сразу несколько брендов.

Несколько производителей повседневной мужской одежды, хоть и не делали ничего явно морского, все же остановились на синей и голубой палитре, представив темно-синие и светло-небесные костюмы. Одним из трендов можно считать контрастное сочетание синих и красных элементов одежды.