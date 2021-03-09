Unilever откажется от слова "нормальный" на косметики, чтобы никого не смущать

Компания Unilever намерена пойти ещё дальше в продвижении своего «позитивного видения красоты». Согласно проведенному ее экспертами опросу, наличие слова «нормальный» на косметических средствах заставляет людей чувствовать себя «отчужденными», поэтому компания полностью откажется от употребления этого прилагательного. Изменение затронет бренды Dove, Axe, Sunsilk и другие.

«Мы знаем, что удаление [слова] "нормальный" с наших продуктов и упаковок не решит проблему само по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из ряда действий, которые мы предпринимаем в рамках нашего позитивного видения красоты, цель которого — не только наносить меньше вреда, но и приносить больше пользы людям и планете», — говорится на сайте концерна.

Также Unilever переформатирует свой подход к фотосессиям моделей, которые снимаются для их продукции. Больше компания не намерена с помощью цифровой обработки корректировать пропорции тел или ретушировать кожу.

Ранее фирма полностью отказалась от слов «светлый» и «белый», чтобы не создавалось впечатление, будто они считают белый цвет кожи наиболее красивым. Кроме того, Uniliver работает над проектами в области экоактивизма. К 2025 году компания обещает сократить использование пластика вдвое.