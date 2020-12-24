Стилист Соколовского рекомендовал носить шапку при -7 °C

Топ-стилист Игорь Калмыков объяснил, почему зимой важно носить головной убор.

В разговоре с NEWS.ru бьюти-специалист рекомендовал всем носить шапку при холодной погоде, особенно, когда она опускается ниже семи градусов по Цельсию.

«Мы используем разные вещи для здоровья волос, включая масло. Но идём на мороз. Что происходит? Прежде всего выходит влага. Далее – сухость, ломкость волос», — объясняет Калмыков.

Также он не рекомендовал бездумно использовать любые маски для волос по народным рецептам. Они имеют большой эффект, но лучше проконсультироваться со специалистом перед началом ухода.

Игорь Калмыков работает с Серафимой Низовской, Владом Соколовским и другими звездными личностями.