Диетолог назвала состав идеального ужина и способ борьбы с ночным обжорством

Звездный диетолог Маргарита Королева рассказала Sobesednik.ru о том, каким должен быть последний за день прием пищи и как избавиться от привычки есть на ночь.

– Желательно, чтобы на ужин обязательно был источник полноценного белка. Можно взять курицу, индейку, рыбу. Это могут быть даже бобовые, то есть белок растительного происхождения, – рассказывает диетолог Маргарита Королева. – Белок обязательно должен сочетаться с овощными гарнирами, с салатами: они прекрасно дополняют друг друга. Растительные волокна проходят по кишечнику быстрее и готовят его для усвоения белка. Кроме того, растительные волокна поддерживают длительное чувство сытости и уровень сахара в крови.

Организм будет готовиться ко сну и максимальной выработке гормонов сна – мелатонина и соматотропного гормона, которые начинают работать с 23 часов вечера до 3 часов ночи.

По словам диетолога, выработка гормонов имеет максимальное значение для поддержания жизнедеятельности и молодости организма. Именно в этот промежуток времени действия гормонов сна происходит сжигание жира, синтез мышечной массы и восстановление клеток головного мозга. Организм набирается сил.

– Ужин должен закончиться в 19.30, – говорит Королева. – Надо пораньше ложится спать и вставать пораньше, завтракать в первый час после пробуждения.

Неважно, во сколько вы привыкли вставать и кем себя считаете – совой или жаворонком. По мнению диетолога, наш организм подстраивается под внешние факторы, один из которых – заход и восход солнца. Это доказано научно. В 2017 году трое ученых получили Нобелевскую премию за работу о циркадных ритмах – внутренних часах, которые работают у любого живого организма, подстраивая его жизнедеятельность к смене дня и ночи.

И все же многим тяжело не есть после 19.00 и даже в более позднее время. Диетолог предлагает палочки-выручалочки, которые помогут утолить голод и не набрать лишний вес.

– Если есть качественный натуральный мед, то надо взять половину чайной ложки меда, рассосать и запить чаем — травяным или зеленым, слабо заваренным. Мед за счет содержащихся в нем моносахаридов нежно поднимает сахарную кривую и выводит человека из состояния гипогликемии. Ведь порой есть хочется, потому что сахар упал, – объясняет Маргарита Королева.

В качестве альтернативы меду звездный диетолог предлагает немного капусты кольраби, грейпфрута, порезанного на мельчайшие кусочки, или одну-две свежие морковки.

Что касается ночного жора, то он, по словам диетолога, может сигнализировать о том, что у человека депрессия. Либо в его организме не хватает гаммно-аминомасляной кислоты, которая является нейромедиатором и отвечает за процессы торможения. В этой ситуации надо обращаться к специалисту и пить препараты.