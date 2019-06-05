Как в 40 и +30 выглядеть на 20: бережем кожу в жару

Ну что, дождались? Лето только началось, а уже +26. Так что пора читать и сохранять в закладки простые правила ухода за кожей в жаркий сезон. Лайфхаками делятся эксперты салона красоты Else style

Что такое SPF?

Если расшифровать эту аббревиатуру, то получится Sun Protection Factor, то есть фактор защиты от солнца. Обычно на косметических средствах также можно увидеть цифру: чем она больше, тем больше защита.

Меланин полезен, однако кожа в активное летнее время (12:00–15:00) под воздействием прямых солнечных лучей страдает. Если вы хотите избежать последствий фотостарения, но при этом иметь красивый тон кожи, рекомендовано выбирать низкий SPF.

Бюджетное средство для кожи на все случаи жизни

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Процедура укрепляет защитный барьер эпидермиса, увлажняет кожу и имеет антисептический эффект, поэтому так же подойдет людям с проблемной кожей. Всего два компонента, а сколько пользы!

Стоит ли бояться кислотных пилингов в жаркий сезон?

Некоторые пилинги имеют жесткий эффект, и применять такие в жаркое время, возможно, не следует.

Выделяют в основном два вида пилингов: пилинги на основе альфа-кислот (AHA) и пилинги на основе бета-кислот (BHA). В случае с AHA-пилингами действуют водорастворимые кислоты, которые лучше работают на поверхности кожи. Такие процедуры подходят обладателям сухой или поврежденной солнечными лучами кожи.

BHA — жирорастворимые кислоты, которая проникают в кожу глубже. Поэтому такие пилинги предпочтительнее для комбинированной и жирной кожи, склонной к образованию воспалений.

В летнее время рекомендовано применять легкие пилинги. Можно выделить миндальный пилинг, работает он очень мягко и почти атравматично.

На что стоит обратить внимание в составе косметики?

Летнее время характеризуется активным воздействием ультрафиолетового излучения на слои дермы: вот вы вышли из машины, пробежались пару метров — и уже «поймали» излучение. Кожа незаметно становится сухой, и чтобы поддерживать гидробаланс или уже восстановить поврежденные клетки кожи, необходимо использовать уходовую косметику.

Д-пантенол в составе косметики — хорошее решение. Он стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон, защищает кожу от внешних факторов и помогает восстановлению водного баланса кожи.