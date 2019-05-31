Топ-5 косметических процедур против старения

В летний период наша кожа требует особого ухода. Воздействие прямых солнечных лучей не лучшим образом сказывается на ее состоянии: кожа сохнет, из нее испаряется влага.

Чтобы избежать негативных последствий, косметологи предлагают множество процедур. Но не стоит забывать, что не все они идут на пользу здоровью. О самых эффективных косметических процедурах нам рассказала дерматолог-косметолог Татьяна Гозалова:

— Я бы рекомендовала использовать основные процедуры против старения, — говорит врач. — Все они дают эффект увлажнения и проводят профилактику увядания кожи. Но даже после этих процедур не забывайте беречься от солнца — все должно быть умеренно и в пределах разумного.

Татьяна Гозалова

Биоревитализация

Процедура для увлажнения кожи с помощью гиалуроновой кислоты. Одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает 10 молекул воды, тем самым кожа увлажняется. Данный метод основывается на внутрикожных инъекциях натуральной гиалуроновой кислоты, восстанавливающей водный баланс, увлажняя ее, создавая тем самым идеальные условия для жизнедеятельности клеток и повышая уровень коллагена.

PRP-терапия

Это инъекционная процедура, при которой пациенту вводится собственная плазма, обогащенная тромбоцитами. Такая плазма хорошо влияет на увлажнение кожи и дает лифтинговый эффект, кожа выглядит отдохнувшей. Плазма стимулирует выработку коллагена, кожа уплотняется, поры сужаются, улучшается цвет кожи.

Биорепарация

Такая процедура совмещает в себе и увлажнение и восстановление кожи за счет того, что в гиалуроновую кислоту, которая вводится, вшита пептидная группа. Пептиды — это небольшие цепочки белков, которые имеют уникальные лечебные свойства. Пептиды хорошо регенерируют кожу. Это многоцелевая процедура, которая усиливает синтез коллагена, обеспечивающий повышение упругости.

Состав препарата кроме гиалуроновой кислоты и пептидов включает в себя аминокислоты и витамины. Именно пептиды воздействуют и упорядочивают в организме все процессы: они как бы «вводят код» и включают процесс омоложения кожи. Эффект от пептидов отсроченный, но и более длительный.

Пилинг PRX-Т33

Это популярная и эффективная процедура, которую можно делать в любое время года. Рекомендуется для проблемной кожи и омоложения. Такой пилинг не травмирует верхний слой кожи, после него не требуется реабилитация и человек сразу выглядит хорошо.

Жидкие мезонити

Это новая, менее травматичная и более эффективная методика, которая стала прорывом в косметологии. Процедура тоже не требует периода реабилитации.

В отличие от классических мезонитей при использовании жидких мезонитей нет таких осложнений, как провисание нитей, контурирование (просвечивание) и гематомы. Отсутствуют ощущение покалывания, выраженный отек и болевой синдром.

В состав жидких мезонитей входит цинк и гиалуроновая кислота. Таким образом, при введении «жидких нитей» происходит двойное действие: гиалуроновая кислота обновляет, увлажняет клетки кожи, а цинк способствует армированию и созданию каркаса соединительной ткани, как при установке обычных нитей.

Утолщение дермы в местах скопления морщин резко меняет визуальную картину стареющей кожи, делая ее более упругой и подтянутой. Высокое содержание гиалуроновой кислоты позволит быстро и эффективно восполнить дефицит влаги, окажет стимулирующие действие на фибробласты, ускорит выработку коллагена и эластина.

Еще я рекомендую не самостоятельно выбирать процедуры, а согласовать свой выбор со специалистами. Это поможет еще дольше сохранить свою молодость и красоту, — заключает Татьяна.