Недополучающие кислород клетки более эффективно уничтожают рак

В условиях нехватки кислорода сражающиеся с раком клетки получают мощную поддержку, как показало исследование.

Альпинисты и любители наиболее изматывающих видов спорта вроде марафона и триатлона получают не только спортивные преимущества от тренировок в условиях высокогорья с низким содержанием кислорода. Исследование показало, что при нехватке кислорода в организме сражающиеся с раком клетки иммунной системы действуют более выраженно и мощно.

Ученые из Weizmann Institute of Science доказали, что Т-клетки иммунной системы начинают уничтожать рак более быстро и эффективно, если им недостает кислорода. Это очень ценное открытие, поскольку сегодня в онкологии наиболее перспективным направлением является иммунотерапия — обучение иммунной системы пациента поиску и уничтожению злокачественных новообразований. За последние несколько лет это направление получило мощнейшее развитие, и сегодня лекарства в рамках иммунотерапии спасают еще недавно считавшихся безнадежными пациентов.

Традиционно в рамках иммунотерапии Т-клетки иммунной системы удаляются из крови пациента, проходят через лабораторную обработку, где адаптируются к уничтожению раковых клеток, а потом снова возвращаются в кровоток. Эта методика дает самые лучшие результаты против определённых лейкозов и лимфом, но не против твёрдых опухолей, поскольку эти опухоли имеют сниженную концентрацию кислорода. Опыты показывают, что злокачественным клеткам такая нехватка не вредит: они извлекают необходимую пользу от сахара, являющегося основным клеточным топливом. А вот Т-клеткам бывает гораздо сложнее проникать в опухоли и уничтожать их при нехватке кислорода.

Исследования показали, что выращивание клеток в условиях нехватки кислорода впоследствии помогает им проникать в злокачественные опухоли и уничтожать их. Авторы исследования подчеркивают, что Т-клетки иммунной системы являются самыми главными «солдатами» иммунотерапии в онкологии, поэтому данную методику необходимо в самое ближайшее время проверить в деле борьбы с самыми разными злокачественными новообразованиями.