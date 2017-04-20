Оральные контрацептивы вызывают у женщин перепады настроения

Прием оральных контрацептивов вызывает перепады настроения и делает женщин несчастными, как установили исследователи.

Ученые из Каролинского института в Швеции доказали, что длительный прием оральных контрацептивов хотя и не может стать причиной развития депрессии у женщин, но зато вызывает сильные перепады настроения и усталость. Речь идёт о комбинированных таблетках, сочетающих синтетические версии гормонов эстрогена и прогестерона.

Исследования показали, что эти контрацептивы после переваривания организмом нарушают химический баланс в мозге. Врачам необходимо знать об этом перед выпиской лекарств женщинам и, возможно, предлагать им иные методы контрацепции.