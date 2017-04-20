Здоровье
Источник: Британские СМИ
16:04, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Оральные контрацептивы вызывают у женщин перепады настроения

Прием оральных контрацептивов вызывает перепады настроения и делает женщин несчастными, как установили исследователи.

Ученые из Каролинского института в Швеции доказали, что длительный прием оральных контрацептивов хотя и не может стать причиной развития депрессии у женщин, но зато вызывает сильные перепады настроения и усталость. Речь идёт о комбинированных таблетках, сочетающих синтетические версии гормонов эстрогена и прогестерона.

Исследования показали, что эти контрацептивы после переваривания организмом нарушают химический баланс в мозге. Врачам необходимо знать об этом перед выпиской лекарств женщинам и, возможно, предлагать им иные методы контрацепции.

читайте также:Оральные контрацептивы для мужчин скоро могут поступить в продажу
Мужские оральные контрацептивы скоро могут выйти в продажу
Американские ученые вплотную подошли к созданию мужских оральных контрацептивов, не имеющих побочных эффектов »

читайте также:Таблетки с гормонами снижают риск развития болезней сердца у женщин после менопаузы
Гормональные таблетки защищают женщин от болезней сердца
Гормонозаместительная терапия избавляет женщин от риска сердечно-сосудистых болезней, как установили ученые »

Также по теме
Наука
Владимиров Алексей

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

HAVAL H6 будет первым авто Great Wall, собранным в РФ к 2019 году
18:00, 20 Апреля 2017
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что завод китайской компании Great Wall в регионе начнет работу в 2019 году
»
Audi отзывает в РФ более 2 300 Q5 из-за проблем с водоотводом
17:27, 20 Апреля 2017
Росстандарт предоставил полный перечень VIN-кодов автомобилей Audi Q5, попавших под условия начавшейся сервисной акции
»
Топ-7 угроз контрацептивов для женского здоровья
17:15, 20 Апреля 2017
Эксперты рассказали о том, какие негативные последствия для здоровья женщин могут вызывать оральные контрацептивы
»