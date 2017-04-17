Американские эксперты назвали пять неожиданных преимуществ холодного душа для здоровья человека.

При словосочетании «холодный душ» у многих людей начинают инстинктивно стучать зубы. Конечно, подавляющее большинство из нас любит душ горячий или хотя бы теплый. И кстати, принимает его слишком часто, как уже рассказывал Sobesednik.ru.

Между прочим, в самом горячем душе никакого преимущества для здоровья нет, поскольку на протяжении долгой эволюции люди мылись в той воде, которую они могли раздобыть, и чаще всего она была именно прохладной вроде вод рек, озер и морей. Но вот пять неожиданных преимуществ холодного душа для здоровья человека, по мнению ученых и авторов сайта lifehack.org.

1. Сжигает жир. В организме человека имеется два типа жира: белый и коричневый. Именно белый является «плохим», так как из-за него мы набираем лишний вес. Он «забирается» под кожу, откуда его бывает так сложно потом извлечь с помощью разного рода диет и физических нагрузок. Чем больше калорий мы употребляем, тем более тщательно организм запасается белым жиром «на черный день», ведь он может пригодиться для пополнения уровня энергии в голодные периоды. Хорошая новость заключается в том, что под воздействием холода в нашем теле активируется именно белый жир, который начинает активно сгорать. При этом метаболическая активность коричневого жира возрастает в 15 раз, как выяснили шведские исследователи.

2. Восстанавливает после нагрузок. Спортсмены очень часто принимают ледяной душ после интенсивных тренировок, хотя это и не кажется слишком приятным делом. Конечно, повторять подобное необязательно, но можно добиться похожего воздействия за счет небольшого по продолжительности холодного душа после тренировок в спортзале. И вы почувствуете, как усталость и ломота из тела волшебным образом испарились.

3. Повышает настроение и концентрацию. После утреннего пробуждения мы все боремся с сильным ощущением сонливости. Но стоит только на несколько секунд встать под холодный душ, как тело моментально придет в форму и от спутанности сознания не останется и следа. В ответ на воздействие холода организм усиливает кровообращение, дыхание и сердцебиение, а это тонизирует более чем заметно.

4. Укрепляет иммунитет и кровообращение. Мы уже узнали, что холодный душ повышает скорость метаболизма. А это благотворно влияет и на иммунную систему, вырабатывающую белые кровяные клетки, сражающиеся с бактериями и вирусами. Благодаря привычке принимать холодный душ вы будете гораздо реже болеть, а стабильное кровообращение поможет избежать гипертонии и атеросклероза.

5. Делает привлекательными волосы и кожу. Если вы хотите поскорее избавиться от прыщей, то холодный душ может помочь в этом деле. Горячая вода высушивает кожу, а холодная укрепляет кутикулы и поры, не давая им закупориться. Такой душ также делает волосы более пышными и привлекательными, благотворно воздействуя на кожу головы.