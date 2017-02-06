9 малоизвестных фактов о температуре тела человека

С возрастом температура тела снижается, а во время курения — повышается

Эксперты из США назвали 9 удивительных фактов, связанных с ключевым показателем здоровья человека – температурой тела.

Измерение температуры тела проводится практически при любых диагностических мероприятиях, так как этот показатель говорит о состоянии здоровья человека и уровне воспалительных процессов в организме. Как уже сообщал Sobesednik.ru, российские ученые даже создали прибор, измеряющий температуру на расстоянии.

Для поддержания здорового метаболического процесса наши ферменты должны функционировать при оптимальной температуре в 37 градусов. Температура тела — это баланс между производством тепла и его потерей. На эти цифры могут влиять самые разные обстоятельства, к примеру физические нагрузки, возраст, определенные продукты питания и сон.

Любой человек способен измерить температуру с помощью градусника, и нам кажется, что мы знаем о ней всё. Однако эксперты сайта Theactivetimes.com назвали 9 малоизвестных фактов, связанных с этим показателем.

1. С возрастом температура тела снижается. Исследователи выяснили, что пожилые люди не способны регулировать температуру на том же уровне, какой отмечается у них в молодости, поскольку реакция организма на изменения температуры уже подверглась возрастным изменениям.

2. Температура влияет на вес. Некоторые исследования предполагают, что ожирение может быть связано с сокращением температуры тела в течение светлого времени суток.

3. Температура влияет на сон. Во сне естественная температура тела снижается, однако к концу цикла сна она начинает увеличиваться. Поддержание более низкой температуры помещения в спальне помогает нашему организму согреваться и охлаждаться во время сна. Кроме того, в прохладном помещении человек быстрее засыпает.

4. Когда мы лжем, наш нос нагревается. Если у Пиноккио во время лжи нос вырастал, то у обыкновенного человека он нагревается. Такой скачок температуры, по мнению исследователей, связан с островком головного мозга, вовлеченным в процесс понимания, а также в распознавание и регуляцию температуры тела.

5. Курение увеличивает температуру. При курении кровеносные сосуды сужаются. Из-за этого человек ощущает холод в руках и ногах, однако при этом температура тела повышается. Когда мы вдыхаем табачный дым в легкие, то повышаем температуру этого органа, а вслед за ним вырастает и температура всего тела.

6. Температура тела меняется в течение дня. Обычно температура нашего тела по утрам ниже всего, а по вечерам оказывается самой высокой в течение дня. Однако этот показатель также изменяется в зависимости от окружающей среды и внешних обстоятельств, включая погоду и уровень физической активности.

7. Во сне женщины теплее. Во время менструального цикла женщины сталкиваются с повышением температуры тела во сне. Также она вырастает после овуляции.

8. Жар — это хорошо. Жар обычно считается симптомом болезни, однако это весьма позитивное явление. Оно свидетельствует о том, что наш организм борется с инфекцией. При увеличении температуры тела бактериям сложнее выживать.

9. Кайенский перец может увеличить температуру тела. Если вам холодно, то съешьте щепотку кайенского перца. Он содержит компонент капсаицин, который заставит организм выделить дополнительное количество тепла. Чай на основе этого перца — прекрасный инструмент для улучшения пищеварительной системы и кровообращения.

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