Топ-10 самых неожиданных факторов, сокращающих нашу жизнь

Американские эксперты назвали 10 удивительных факторов, которые уменьшают нашу продолжительность жизни.

Ученые продолжают биться над секретами увеличения продолжительности жизни человека. Как уже сообщал Sobesednik.ru, недавно было доказано, что модификация биомаркеров крови может быть одной из основных стратегий долголетия. Но что изначально мешает нам жить долго? Все мы хорошо знаем о том, что нездоровые привычки вроде курения и злоупотребления алкогольными напитками уменьшают продолжительность жизни. Однако существуют внешне вроде бы совершенно безобидные вещи, которые оказывают крайне негативное воздействие на наше здоровье. Они их и поведали эксперты сайта Wereblog.com.

1. Наличие большого бюста у женщин. Исследователи установили, что женщины, обладающие большой грудью, проживают в среднем на пять лет меньше тех, у кого грудь не столь объемна. Это связано с тем, что подобным дамам, вызывающим восхищение огромного множества мужчин, приходится постоянно переносить на своем теле дополнительный вес. А такие нагрузки вызывают боли в суставах, головные боли. Кроме того, большая грудь нередко требует реконструктивной хирургии и имеет связь со склонностью к ожирению и диабету.

2. Отказ от зубной нити. Если вы регулярно забываете использовать зубную нить, то рискуете не только здоровьем десен. От этого может пострадать и сердечно-сосудистая система, что сократит вашу жизнь на шесть лет. Хронические воспалительные процессы в деснах затрагивают кровеносные сосуды, вызывая различные сосудистые заболевания.

3. Прием снотворных. Регулярно принимающие рецептурные снотворные таблетки люди в 4,6 раза чаще умирают преждевременно по сравнению с людьми, которые их не употребляют. В состав таблеток нередко входят опасные ингредиенты, включая бензодиазепины, барбитураты и седативные средства.

4. Избыток сна. Калифорнийские ученые в ходе шестилетнего исследования с участием более миллиона пациентов доказали, что люди, которые спят по восемь часов в день, умирают раньше тех, кто спит от шести до семи часов в день. Избыток сна может быть связан с риском диабета, головных болей, депрессий и болезней сердца.

5. Ранняя пенсия. Уходящие на пенсию в возрасте 55 лет люди на 89% чаще умирают в течение следующих 10 лет по сравнению с теми, кто выходит на заслуженный отдых в 65 лет. Исследователи относят это к плохому здоровью молодых пенсионеров, их низкой физической активности и утрате целей в жизни.

6. Красное мясо. Употребляющие не менее 120 грамм красного или переработанного мяса ежедневно люди на 30% чаще умирают раньше времени. Красное мясо вообще связано с умеренным увеличением риска общей смертности, смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

7. Попкорн из микроволновки. Приготовляемый в микроволновой печи попкорн при избыточном употреблении вызывает болезни легких, укорачивающие жизнь. В нём используется химическое вещество диацетил, благодаря которому попкорн и обретает характерный вкус.

8. Пробки. Постоянные ежедневные пробки на дорогах являются причиной развития множества самых разнообразных болезней, укорачивающих нашу жизнь. Это связано с низкой физической активностью тех, кто заперт в дорожном трафике, и стрессом из-за регулярных опозданий.

9. Избыток телевизора. Если вы тратите на просмотр телевизора более двух часов ежедневно, то можете уменьшить ожидаемую продолжительность жизни почти на полтора года. Подобный сидячий образ жизни неизбежно приводит к ранней смерти, свидетельствует большинство исследований. Впрочем, как сообщал Sobesednik.ru, появляются и исследования, утверждающие обратное — и они, естественно, вызывают огромный интерес у публики.

10. Образ мачо. Стремящиеся соответствовать образу мачо мужчины на 46% реже обращаются к врачам. Для «настоящего мачо» подобного рода обращения считаются признаком слабости, а всё это приводит потому, что болезни запускаются.