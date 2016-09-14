Эдуард Безуглов: Сотни спортсменов делают так, как сестры Уильямс

Главный врач сборной РФ по футболу Эдуард Безуглов уверен, что сестры Уильямс не нарушили никаких антидопинговых правил.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что группа хакеров Fancy Bear заявила, что взломала базу Всемирного антидопингового агентства, и распространила документы, согласно которым несколько американских спортсменок якобы принимали запрещенные препараты с согласия WADA. Позже МОК заверил, что спортсменки, в числе которых оказались теннисистки Сирена и Винус Уильямс, не нарушали антидопинговые правила на Олимпийских играх в Бразилии. Винус Уильямс, комментируя данную историю, заявила, что разочарована взломом WADA и обнародованием ее персональных данных. При этом обе сестры утверждают, что принимали указанные в документе лекарства с разрешения WADA исключительно в терапевтических целях.

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов в беседе с Sobesednik.ru рассказал, что не видит в действиях спортсменок никаких нарушений, и объяснил, что подобные ситуации в мире спорта далеко не редкость.

«Я не вижу смысла для комментариев, это вообще не тема для обсуждения. Там все предельно ясно для всех. Вопросы могут быть только у бабушек возле подъезда», – считает Безуглов.

Медик не усмотрел в действиях американок ничего противозаконного: «Они [спортсменки] все законно делают. Поверьте, что они играют хорошо не из-за этого», – заверил эксперт.

Также он отметил, что в подобных случаях спортсмену не нужно никого убеждать в своей правоте на словах, а у проверяющих организаций нет оснований ему не верить в случае, если все официально задокументировано.

«Он [спортсмен] не может говорить, это официально сначала все оформляется, потом только решение принимается, он не может говорить задним числом. Они [сестры Уильямс] официально сделали запрос в свое время, написали, что у них есть такая проблема, им разрешили, они официально принимали – и все, никаких проблем. Так достаточно часто делают. В мире каждый год сотни спортсменов так делают, поэтому тут обсуждать особо нечего», – заявил собеседник издания.

Кроме того, Безуглов негативно отреагировал на заявление представителя МИД России Марии Захаровой по поводу необходимости узнать диагнозы спортсменок. По мнению эксперта, обнародовать подобные данные ни в коме случае нельзя.

«Нет, конечно. Мария Захарова ведь не сообщает о своих диагнозах никому. Чем сестры Уильямс отличаются от нее?» – задается вопросом эксперт.