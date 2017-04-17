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Источник: «Собеседник» №14-2017
06:05, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Отар Кушанашвили: Почему Ани Лорак лучше поет на украинском

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: Global Look Press

Колумнист Sobesednik.ru Отар Кушанашвили – о певице Ани Лорак и украинском языке.

У Ани Лорак самое красивое лицо среди славянских певиц (Настя Каменских выпишет мне леща при встрече), определенно у нее один из самых красивых голосов среди славянских певиц (Повалий обидится, Джамала фыркнет), но то, что она поет на русском языке, по сравнению с тем, что она поет на родном, на мове, по-украински, – унылая бестолочь (за редчайшим вычетом).

Я уже неделю напролет слушаю, какие она выделывает фиоритуры на родном, даже пытаюсь ей подпевать пианиссимо, и у меня стойкое ощущение, что на русском она поет исключительно для наживы, а роскошные пьесы на мове – ради блаженного чувства парения.

То есть, когда она неплохо поет по-русски, сразу понимаешь, что она хочет стяжать одобрение у Крутого и Киркорова, но когда она поет песенку «Посмiшка», это выглядит великолепно и беспощадно, становится очевидным, что она в ладах с небесной гармонией. Поет на своем – добрая фея, поет по-русски – доподлинная эриния, просчитанная, плоская.

Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили
Фото: архив редакции

Вот, скажем, песня «Без тебе» – в ней столько внутренней силы, что вихрь, возникающий вокруг нее, заставляет стены дрожать.

Я не знаю, поет ли на мове Лобода, не слышал, но тут другое: Лобода – это неверно истолкованный суфражизм, нахрап, когда не чинятся, даже имея дело со святым. Лобода, как Онегин, умеет доминировать и ничего кроме.

И у меня никакой «мудрости, упакованной в миноритарную форму», которая бы объяснила, почему здесь, коли каждый второй из них зарабатывает в наших пределах, не очень известна превосходная Тина Кароль, симпатичная и тем еще, что в этой мерзейшей, дуалистической, амбивалентной ситуации не считает возможным для себя выступать в России.

Но петь-то она поет, и, слушая сейчас ее «Нiжно», я только что не плачу, ненавидя всех, кто развязал бойню, из-за которой одна красавица совестится петь на родном языке, вторая затаилась, а третья (Джамала) перешла на аглицкий, который уж точно хуже мовы.

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