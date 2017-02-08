"На пятьдесят оттенков темнее": на несколько процентов лучше

В преддверии выхода «На пятьдесят оттенков темнее» Sobesednik.ru рассказывает, что ждать от фильма.

Два года назад на большие экраны вышла киноверсия эротического романа Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого». Спустя два года знакомые зрителю герои возвращаются в сиквеле «На пятьдесят оттенков темнее». Несмотря на то, что герои, казалось бы, должны были поменяться, проблемы у Анастейши (Дакота Джонсон) все те же: она любит Кристиана Грея (Джейми Дорнан), но не разделяет его увлечения БДСМ. О том, что ему нужна другая девушка, в фильме говорят все кому не лень: и его бывшая сабмиссив Лейла (Белла Хиткот), и старая подруга Грея Елена (Ким Бейсингер), да и сама Анастейша не упускает возможности лишний раз сказать, что она подчиняться не собирается. При этом девушка все же возвращается к своему возлюбленному после первой его просьбы и, несмотря на постоянные заявления о своей независимости, спокойно принимает от него дорогие подарки и слушается его.

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон в роли Кристиана Грея и Анастейши Стил в фильме "На пятьдесят оттенков темнее" Фото: Universal Pictures Russia

В фильме появляются новые герои, которые стараются помешать влюбленным быть вместе, и раскрываются тайны прошлого Кристиана. Так, например, в историю отлично выписывается рассказ о биологической матери Грея, который дает понять зрителю, почему Кристиан стал тем, кто он есть. Но совершенно нелепо выглядит появление бывшей сабмиссив миллиардера: в книге она является одним из центральных персонажей сюжета, а в фильме уходит на второй план, и вся история с ней смотрится ненужно и нелепо, будто бы лишнее дополнение к бесконечным постельным сценам, которых во второй части — на радось фанатам — намного больше, чем в первой, и они уже не такие провальные, как в приквеле, хотя все еще кажутся очень нелепыми.

Во второй части на экране появляется старая подруга Кристиана, Елена Линкольн, и надо признаться, что это не самая лучшая роль Ким Бейсингер. Непонятно, из-за чего — ошибки гримеров, неудачного монтажа или сценария, — однако появление Бейсингер в фильме только раздражает и неприятно удивляет. Реплики ее сводятся к проявлению банальной ревности, а отсутствие мимики заставляет думать о пластике актрисы, а не о ее игре.

Нельзя не отметить саундтрек к фильму. Первая часть была номинирована на «Оскар» за музыкальное сопровождение, и неудивительно, если Американская киноакадемия номинирует и «На пятьдесят оттенков темнее». Каверы на Coldplay, поп-хит Тейлор Свифт, космический голос Сии — все это усиливает настроение фильма, дополняет его. Саундтреки оправдывают даже пустые разговоры и неуместные сцены, и если в кинотеатре вы поймете, что больше не можете смотреть на происходящее на экране — просто закройте глаза и слушайте музыку, которая однозначно доставит зрителям удовольствие.

Можно сказать, что «На пятьдесят оттенков темнее» получился фильмом более сносным, чем его приквел. Что-то особенное, помимо неудачной работы сценаристов и хороших саундтреков, в фильме найти сложно, и до эротического триллера, которым его окрестили продюсеры, он никак не дотягивает (его и мелодрамой с натяжкой назвать можно), однако общее впечатление о фильме после просмотра остается по крайней мере не такое плохое, как о первой части трилогии.

В кино с 9 февраля.