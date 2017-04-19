Медведев призвал КПРФ воздержаться от вопросов о коррупции

Дмитрий Медведев отказался комментировать расследование Алексея Навального на правительственном часе в Госдуме.

Ранее Sobesednik.ru писал, что руководство КПРФ запретило депутату ГД Валерию Рашкину задавать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву вопрос о расследовании ФБК на правительственном часе в Госдуме.

19 апреля депутат от КПРФ Николай Коломейцев спросил Дмитрия Медведева, как глава правительства намерен защищаться от нападок Алексея Навального.

«Я уже на эту тему высказывался. Могу лишь ещё раз сказать и вам. Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев. И считал бы, что и уважаемая мною фракция КПРФ должна от этого воздержаться», – заявил Медведев, после чего в зале ГД раздались аплодисменты.

Сразу после ответа Медведева спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал: «Один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь КПСС, поэтому выводы надо делать». Володин не уточнил, что именно он имел в виду.