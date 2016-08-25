Общество
Источник: РИА Новости
15:04, 25 Августа 2016 Версия для печати

Схожая с Землей Proxima-B оказалась непригодна для жизни

Условия на ближайшей к Солнечной системе экзопланете Proxima-B вряд ли пригодны для жизни.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что ученые обнаружили ближайшую к Солнечной системе планету, схожую по ряду параметров с Землей.

Экзопланета Proxima-B, которую вычислили астрономы, вряд ли подходит для жизни. Несмотря на то, что у планеты есть ряд схожих с Землей показателей, Проксима-Центавра, в системе которой находится обнаруженная планета, очень холодная, нестабильная и вспыхивающая, а потому там не может быть стабильных условий существования. Об этом РИА «Новости» рассказал член научного совета РАН по астробиологии, руководитель лаборатории фотометрии и ИК-радиометрии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы Института космических исследований РАН, профессор Леонид Ксанфомалити.

«Насчёт схожести с Землей и уж, тем более, пригодности для жизни – это перебор, конечно. Пока определённо можно говорить лишь о том, что такая планета есть. Она, может, и входит в состав Проксима-Центавра, но пока у специалистов в этом нет твёрдого убеждения. Интересным является то, что она, действительно, самая близкая к нам экзопланета. Но сейчас подобных систем, хотя и подальше, уже обнаружено более 2 тысяч. И всякий раз, когда находят ещё одну, СМИ обязательно сообщают, что есть планета, похожая на Землю, и не исключено, что там есть зелёные человечки», – рассказал учёный.

При этом Ксанфомалити добавил, что планету, находящуюся в нескольких световых годах от Земли, невозможно увидеть даже вооруженным глазом, а потому все данные об экзопланетах пока носят только расчетный характер.

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