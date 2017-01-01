Можно ли вылечить варикоз яблочным уксусом?

Sobesednik.ru выяснил, насколько эффективен яблочный уксус в лечении варикозного расширения вен.

Слышала, что варикозное расширение вен можно лечить с помощью уксуса. Расскажите, как правильно его применять?

Марина Евгеньевна, Шахты

– Действительно, такой метод существует, но прежде чем использовать его, вам нужно посоветоваться с врачом. Если степень вашей проблемы позволяет провести такой эксперимент, попробуйте. Если организм ослаблен, лучше не рисковать. Яблочный уксус оказывает благотворное влияние на вены, в нем содержатся полезные минералы и витамины, которые укрепляют сосуды. Перед сном и после пробуждения выпивайте стакан теплой воды с двумя чайными ложками уксуса. К проблемным венам раз в день прикладывайте смоченную в уксусе марлю. Положите ногу с компрессом на подушку, чтобы приподнять ее, держите 30 минут, после чего ополосните водой.