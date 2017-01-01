Бета-блокаторы не помогают жертвам инфарктов прожить дольше

Половина пациентов, переживших инфаркт, не принимает предписанные им лекарства, как показало исследование.

Ученые из Monash University, наблюдая более чем за 90 тысячами пациентов, пришли к выводу о том, что многим пережившим инфаркт пациентам нет необходимости пожизненно принимать одновременно три разных лекарства: бета-блокаторы, ингибиторы АСЕ и статины. Оказалось, что существенного различия в продолжительности жизни между пациентами, которые принимали только бета-блокаторы, или теми, кто также употреблял два других лекарственных препарата, обнаружено не было. Так, смертность в течение 12 месяцев для пациентов, которые принимали все три лекарства, составила 9,3%. Для тех, кто перестал пить бета-блокаторы, но по-прежнему принимал ингибиторы АСЕ и статины, она составила 9,1%.

Авторы исследования подчеркивают, что вовсе не призывают людей вообще перестать принимать бета-блокаторы, поскольку отказ от этих лекарств может послужить причиной повторного инфаркта. Никакая смена лекарств не должна проводиться без консультаций с врачом. Тем не менее медики могли бы более выборочно выписывать лекарства из этой группы пациентам, включая тех, у кого имеется сердечная недостаточность.

Полученные в ходе исследования выводы показывают, что необходимы новые работы ученых для определения того, могут ли пациенты обойтись без приема бета-блокаторов. Однако авторы исследования также говорят о преступной небрежности, которую нередко проявляют по отношению к собственному здоровью люди, пережившие инфаркт. Очень многие из них считают, что если им помогли встать на ноги в больнице, то они полностью поправились, но это не так. В целом выяснилось, что через полгода после инфаркта более половины пациентов старше 65 лет не принимают выписанные им лекарства.