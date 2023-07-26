Бессильный «Спутник»

Коронавирус присутствует в жизни человека уже четыре года и, как любой вирус, мутирует и изменяется. «Спутник» создавался на основе уханьского штамма Covid-19 и, по словам академика РАН, оставался актуальным до июля 2022 года.

– А когда появился XBB.1.5 – вариант омикрона («кракен») – это было в январе 2023 года, – «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины, – сообщил Александр Гинцбург.

Обновленная вакцина, основанная на XBB.1.5 – варианте омикрона («кракен»), в настоящее время проходит клинические испытания. Предполагается, что 10 декабря препарат получит регистрационное удостоверение, а в гражданский оборот поступит не раньше марта 2024 года. Однако к тому времени и обновленный «Спутник» может уже потерять свою актуальность против новых вариантов вируса. Но ускорить процесс разработки нельзя по закону.

Хотя течение заболевания стало легче и Всемирная организация здравоохранения еще 15 мая 2023 года объявила об окончании пандемии, коронавирус никуда не делся. И заболеваемость в России растет. Так что и прививки от ковида продолжатся. На сегодняшний день, как отмечают специалисты, наиболее перспективными для вакцинации считаются российские вакцины «Конвасэл» и «ЭпиВакКорона».