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13.10.2023

Нас будут лечить БАДами?

Врачам разрешат выписывать пациентам биодобавки (БАДы). Соответствующий законопроект поддержало правительство.

БАДы, как известно, это не лекарства. Это биологически активные вещества, которые употребляются одновременно с пищей или вводятся в ее состав. 

Они регулируются законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и регистрируются Роспотребнадзором, а не Минздравом. Процедура несложная, проводить клинические испытания и получать доказательства эффективности не нужно. 

Россияне любят самостоятельно лечиться БАДами, о чем свидетельствует их оборот. По итогам 2022 года емкость этого рынка составила 91,9 млрд рублей. Иногда чрезмерная любовь к БАДам приводит к непоправимым последствиям. Например, жительнице Челябинска, два года просидевшей на китайских БАДах, пришлось пересаживать печень.

Новые поправки призваны вывести добавки из серого в легальное поле. Регулировать оборот будут с помощью маркировки уже с 1 октября. 

– Как можно назначать препарат, который не прошел клинических исследований? А дальше что: в стандарты лечения и ОМС его погрузить? – возмущается в разговоре с «Собеседником» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. – Это аномалия! Они хотят навести порядок, но получат прямо противоположный эффект. Это шаг к легализации бардака. Бардака будет больше. 

По словам эксперта, новый законопроект открывает для фармкомпаний возможность мотивировать врачей предлагать БАДы пациентам (теперь можно будет не на ушко шепнуть, а вполне легально рекомендовать и даже выписать рецепт), и вполне вероятно, что популярность добавок еще больше увеличится.

А вот эксперт фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов считает, что новый законопроект не повлияет сильно на рынок, «тектонических сдвигов не будет», по крайней мере пока БАДы не включены в стандарты лечения и льготные программы. 

Будем надеяться, что до безумия дело не дойдет. В XXI веке лечиться экстрактом одуванчика, да еще по совету врача – это совсем зашквар. 

Рубрика: Здоровье

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