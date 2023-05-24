«Собеседник» поговорил с главным научным сотрудником отделения эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, доктором медицинских наук, профессором Виктором Веселовым.

Кровь и боль

– Виктор Владимирович, как часто при обследовании пациентов вы сталкиваетесь с раком?

– Часто, поскольку наш центр – уникальное лечебное учреждение в России, специализирующееся на лечении заболеваний кишечника. Мы видим рак при колоноскопии, которая является золотым стандартом в диагностике болезней толстой кишки.

Справка: Колоноскопия – метод осмотра кишечника с помощью оптического аппарата – колоноскопа.

– А что приводит к вам больного?

– Боль и кровь в районе ануса. Но это не обязательно рак. Может быть анальная трещина или геморрой. Геморроидальные узлы – это те же венозные сплетения, что и варикоз на ногах или грыжа, слабость соединительной ткани. Они могут сильно кровоточить, все зависит от стадии болезни. Видим мы и пациентов с таким тяжелым аутоиммунным заболеванием, как язвенный колит, когда на слизистой появляются множественные язвы. А это в свою очередь тоже может привести к раку. В последнее время резко выросло и число пациентов с редкой патологией – болезнью Крона, тяжелым воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Его часто провоцирует стресс. А мы сегодня живем в постоянном стрессе. Делайте выводы.

Рак – как беременность

– Но, допустим, ничего не беспокоит. Зачем идти к проктологу?

– Хотите уберечь себя от неприятностей? Идите! Стесняться нечего. Рак растет тихо. Так называемые интервальные раки могут обнаруживаться через год после предшествующего обследования. Есть и теория быстрого развития рака, как беременность – за 9 месяцев. Особенно настороже надо быть тем, у кого в роду были случаи рака или полипов кишечника. Ведь рак во многом имеет генетическую природу. Таким пациентам просто необходимо показаться проктологу. Причем на 10 лет раньше, чем болезнь была обнаружена у родственника! Вот вам личный пример: у отца я выявил рак сигмовидной кишки, когда ему было 74 года (кстати, после операции папа прожил еще 20 лет). А в 63 у меня при колоноскопии на том же месте обнаружили полип. Довольно крупный. И вовремя убрали. Вот почему скрининговая (когда ничего не беспокоит) колоноскопия так важна. Так что в первый раз для выявления полипов и рака (даже если нет генетики) нужно показаться проктологу в 40–45 лет. А уж после 50 – обязательно.

Справка: Ежегодно в России диагностируют 68 тысяч новых случаев рака толстой кишки.