Жёсткая судьба мягкого места
Медики бьют тревогу: в России рак толстой кишки вышел на второе место среди онкологических заболеваний. Почему? Кто виноват? И главное, что делать?
«Собеседник» поговорил с главным научным сотрудником отделения эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, доктором медицинских наук, профессором Виктором Веселовым.
Кровь и боль
– Виктор Владимирович, как часто при обследовании пациентов вы сталкиваетесь с раком?
– Часто, поскольку наш центр – уникальное лечебное учреждение в России, специализирующееся на лечении заболеваний кишечника. Мы видим рак при колоноскопии, которая является золотым стандартом в диагностике болезней толстой кишки.
Справка: Колоноскопия – метод осмотра кишечника с помощью оптического аппарата – колоноскопа.
– А что приводит к вам больного?
– Боль и кровь в районе ануса. Но это не обязательно рак. Может быть анальная трещина или геморрой. Геморроидальные узлы – это те же венозные сплетения, что и варикоз на ногах или грыжа, слабость соединительной ткани. Они могут сильно кровоточить, все зависит от стадии болезни. Видим мы и пациентов с таким тяжелым аутоиммунным заболеванием, как язвенный колит, когда на слизистой появляются множественные язвы. А это в свою очередь тоже может привести к раку. В последнее время резко выросло и число пациентов с редкой патологией – болезнью Крона, тяжелым воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Его часто провоцирует стресс. А мы сегодня живем в постоянном стрессе. Делайте выводы.
Рак – как беременность
– Но, допустим, ничего не беспокоит. Зачем идти к проктологу?
– Хотите уберечь себя от неприятностей? Идите! Стесняться нечего. Рак растет тихо. Так называемые интервальные раки могут обнаруживаться через год после предшествующего обследования. Есть и теория быстрого развития рака, как беременность – за 9 месяцев. Особенно настороже надо быть тем, у кого в роду были случаи рака или полипов кишечника. Ведь рак во многом имеет генетическую природу. Таким пациентам просто необходимо показаться проктологу. Причем на 10 лет раньше, чем болезнь была обнаружена у родственника! Вот вам личный пример: у отца я выявил рак сигмовидной кишки, когда ему было 74 года (кстати, после операции папа прожил еще 20 лет). А в 63 у меня при колоноскопии на том же месте обнаружили полип. Довольно крупный. И вовремя убрали. Вот почему скрининговая (когда ничего не беспокоит) колоноскопия так важна. Так что в первый раз для выявления полипов и рака (даже если нет генетики) нужно показаться проктологу в 40–45 лет. А уж после 50 – обязательно.
Справка: Ежегодно в России диагностируют 68 тысяч новых случаев рака толстой кишки.
«Железо» стоит дорого
– Поясните, чем опасны полипы?
– Есть полипы, которые никогда не перерождаются в рак. Например, гиперпластические. Мы их и не удаляем. А вот железистые и зубчатые имеют тенденцию малигнизироваться (переходить в рак). Существуют и виды наследственного колоректального рака – семейный аденоматоз толстой кишки и синдром Линча. Эти заболевания передаются от родителей детям. Болезнь может начаться даже у подростка. Раз образовался полип – значит, кишка больна. Ее надо наблюдать. Кстати, известный проктолог и мой учитель Владимир Павлович Стрекаловский занимался осмотром пациентов, которые перенесли эндоскопическую полипэктомию (удаление полипов) 10 и более лет назад. И пришел к выводу: рак толстой кишки чаще всего растет в тех местах, где полипы не выявлялись и не удалялись…
Справка: У пациентов с полипом риск заболеть раком кишечника выше в 30 раз. Полипы диаметром до 1 см имеют степень озлокачествления от 3 до 9%. Полипы более 3 см преобразуются в рак в 30% случаев.
– А может рак образоваться на «пустом месте» без всяких полипов?
– Увы… Это так называемый рак де ново. Он может появиться на фоне неизмененной слизистой оболочки. Еще знаменитый русский патологоанатом Казимир Марианович Пожарисский утверждал: рак де ново – частое явление. Но мы его реже видим, потому что мало делается скрининговых колоноскопий.
Справка: Лучше всего скрининг поставлен в США, Канаде, Италии. В Америке в год проводится около 10 миллионов колоноскопий.
– А у нас?
– В России, к огромному сожалению, – немногим более 1 миллиона в год. Причем и скрининговых, и лечебных. Почему так мало? А знаете, сколько стоит колоноскоп? 9 миллионов рублей! И это только сама трубка. А еще «железо», монитор. Итого все 15. Видеоэндоскопы составляют лишь 60–65% от всего парка эндоскопов, а остальные 35–40% – это устаревшие фиброволоконные эндоскопы. Далеко не везде, как, например, в нашем центре, эндоскописты работают на японском электронном оборудовании с многократным увеличением. Приборов нужно в разы больше. А если еще учесть, что пациенты приходят, когда, как говорится, припрёт... Отсюда и малое количество колоноскопий.
Только цифры
Эксперты пророчат: к 2030 году 1 из 25 мужчин и 1 из 39 женщин до 70 лет столкнутся с диагнозом рак кишечника. Средний возраст заболевших раком ободочной кишки к 2021 году составил 67 лет для мужчин и 69,3 года для женщин.
Не так страшен черт...
– Народ откровенно боится проктологов. А уж колоноскопии… Ходит миф, что это очень больно. Но открою секрет читателям – вы делали мне колоноскопию. Могу засвидетельствовать: нет, не больно.
– Если уж кому-то так страшно, можно пройти колоноскопию под наркозом. Хотя это и не полезно для здоровья. И лишние деньги. Если врач хорошо владеет техникой проведения колоноскопии, то ни о какой боли и речи нет. Это же я говорю и своим ученикам.
– Виктор Владимирович, а может, вы знаете какой-то секрет?
– Никакого секрета. Просто я и мои ученики придерживаемся метода безнасильственного ротационного продвижения колоноскопа по толстой кишке. Его основал профессор Владимир Павлович Стрекаловский. Ключевое слово – «безнасильственного».
– А вы можете по виду новообразования сказать: это рак или полип, который может перейти в рак?
– Конечно! А на что знания и стократное увеличение на экране? У каждого онкообразования есть свои признаки. Вы же отличите грушу от яблока? Так же и я отличу доброкачественный полип от злокачественного, тем более рак. Именно от хирурга-эндоскописта зависит правильность диагноза. А вот целиком ли ты убрал опухоль, не оставил ли клеток – тут поможет морфолог.
Спасайся, кто хочет!
– Это правда, что сейчас рак сильно помолодел?
– По статистике частота рака толстой кишки у лиц моложе 30 лет составляет около 30%.
– Простите за вопрос… Но не потому ли, что многие пары практикуют анальный секс?
– Нет, конечно! Но такое эротическое предпочтение имеет риск травм прямой кишки (особенно у женщин) и образования солитарных язв, которые доставляют много проблем.
– Подытожим? Что делать, чтобы не попасть в «раковую ловушку»?
– Если обнаружен полип – наблюдаться надо не реже раза в год. К факторам риска относятся: ожирение (у женщин с индексом массы тела более 30 рак кишечника наблюдается в 2 раза чаще); инфицирование вирусом папилломы человека; недостаток воды и клетчатки; увлечение сладким; переработанное с консервантами красное мясо. И еще очень важно: обнаружили кровь и слизь в стуле – бегом к проктологу.