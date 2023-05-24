«Не заедать стресс!» – ещё раз о калориях и размерах наших тарелок

Привычка искать утешение в еде

– Как стресс влияет на нашу фигуру?

– По-разному. Стресс может повышать аппетит, а кто-то, наоборот, перестает есть. Привычка искать утешение в еде у нас родом из детства. Например, нас приучили, что за пятерку мы берем с полки шоколадку. И эта система вознаграждения продолжает работать во взрослой жизни. У нас и позитивные, и негативные эмоции ассоциируются с едой. Нас пригласили на юбилей, там обязательно будет застолье. Идем на похороны – там тоже накрыт стол... С одной стороны, получать удовольствие от еды – это нормально, с другой – еда не должна становиться доминантным источником удовольствия. Мы должны чувствовать сигналы насыщения и есть, когда испытываем голод, а не чтобы заедать стресс.

– Почему люди, которым удалось похудеть, быстро снова набирают вес?

– На самом деле это большая боль в диетологии: как похудеть – давно известно, а вот с удержанием веса у многих проблемы. По статистике американского аналога шоу «Взвешенные люди», более 80%, а по другим данным, 98% участников, потерявших вес, через 2–3 года снова его набирают. Потому что как у нас принято? Мы худеем к лету, дню рождения, свадьбе и каким-то важным датам. Секрет долгосрочного результата в изменении образа жизни: сбалансированное питание, физическая активность, сон и отказ от вредных при-вычек.

Есть еще процесс метаболической адаптации – организм перестраивается к снижению калорийности рациона и переходит на режим энергосбережения. У нас становится меньше поведенческих движений, вплоть до того, что человек меньше моргает, когда он на диете. Однако когда мы возвращаемся к привычному рациону, наш организм думает: раз мы уже побывали в экстремальных условиях, давайте на всякий случай с избытком накопим жировую ткань про запас. Естественно, эта жировая ткань не накапливается из воздуха. Человек незаметно для себя начинает увеличивать порции, выбирать более калорийные продукты и устраивать дополнительные перекусы.

– В чем опасность строгих диет?

– Любая экстремальная диета может быть триггером формирования расстройств пищевого поведения – анорексии, булимии, компульсивного переедания. Ученые пока не выяснили, почему возникает избыточная фиксация на еде, когда она вызывает тревожные мысли и эмоции. В обществе принято считать такие проблемы надуманными, но это заболевания, которые можно найти в международном классификаторе болезней с кодом F50.