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Вчера, в 12:14

Иммунолог Николай Крючков: На новую пандемию претендует 30 инфекций

Вирусы и эпидемии снова в новостной повестке

Фото: Global Look Press

В мире обеспокоены грядущей волной «короны» в Китае. Стоит ли бояться, обсудили с иммунологом Николаем Крючковым.

– У нас такая же большая вспышка после них возможна или пора уже о «короне» забыть?

– В Китае на протяжении долгого времени справлялись с ковидом. До ноября прошлого года они три года держали ситуацию под контролем, была проведена иммунизация, но группы риска были иммунизированы не полностью и вакцины китайские – слабенькие. Популяционный иммунитет стал быстро уходить, и когда противоэпидемические меры сняли, случилась вспышка под Новый год. Ситуация стабилизировалась, но инфекция по Китаю расползалась. Сейчас она будет расползаться в те страны, где авиасообщение с Китаем. И Европа, и США подвержены тому, чтобы вспышка произошла. Нам это тоже угрожает, но летом, в благоприятный период, рекордной волны не будет. Ситуация с коронавирусом долговременно неустойчивая.

– Глава ВОЗ заговорил о новой пандемии. Какие инфекции угрожают человечеству?

– В списке претендентов их около тридцати. На первое место я ставлю вирус гриппа. В прошлом веке было три пандемии гриппа, в этом веке одна, и риски в ближайшие 5 лет велики. На второе место я бы поставил коронавирус, как этот, так и новый. Это могут быть геморрагические лихорадки, нейротропные вирусы… Факторы, которые на это влияют: глобальное потепление, недостаток контроля за распространением инфекций среди животных, движение заболеваний с юга на север, таяние ледников и вечной мерзлоты – там могут быть уже ушедшие из наших популяций вирусы. Возможна случайная утечка из лабораторий.

Но скорее всего в ближайшие 5–10 лет нас ждёт классическая пандемия гриппа или коронавируса.

– Как-то готовятся к новой пандемии?

– Конечно, начаты международные проекты, идёт создание платформы диагностикумов для ряда инфекций, которые могут стать пандемическими. Когда и если все начнётся, можно будет достать наработки и быстро их адаптировать и масштабировать. Но деньги, которые идут на это, несопоставимы с военными расходами.

Теги: #пандемия

Рубрика: Здоровье

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