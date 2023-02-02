Вадим Покровский: ВИЧ – это приговор!
В России уже никто не может быть уверен, что здоров
В России эпидемия ВИЧ набирает обороты. Никто из нас уже не может быть уверен, что здоров. Корреспондент «Собеседника» побеседовала с главным специалистом по лечению и профилактике СПИДа в РФ, доктором медицинских наук, академиком РАН Вадимом Покровским.
«Эпидемии нет?»
– Не так давно немецкая компания Statista, специализирующаяся на обработке потребительских данных, представила отчёт, из которого видно, что Россия входит в первую пятёрку стран по числу новых случаев ВИЧ-инфекции. Наши чиновники это опровергают. Кто прав?
– Российский Минздрав сообщил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), что в 2021 году в РФ было зарегистрировано 58 тысяч новых случаев заболеваний ВИЧ. Вышло, что на Россию приходится 3,9% от 1,5 миллионов случаев в мире. Пропорционально населению – много. Предположительно же заражено ВИЧ около 1% населения России (если это кого-то порадует, то в Южной Африке 15–20%). И если в регистр больных ВИЧ Минздрава внесено 850 тысяч, то по расчётным данным их уже около 1,5 миллионов. За 35 лет наблюдений умерли 450 тысяч пациентов. В 2021 году средний возраст умерших был 41 год! Сравните с коронавирусом – там средний возраст смерти составил 69 лет.
Коварство ВИЧ в том, что он распространяется медленно. За 17 лет «правления» главного санитарного врача Геннадия Онищенко, который утверждает, что «эпидемии нет», количество ВИЧ-инфицированных увеличилось в 300 (!) раз: с 2,7 тысячи до 827 тысяч. А он этого и не замечает…
– Сегодня в России существует аж четыре формы учёта инфицированных. Получается, что мы проводим много тестов?
– В прошлом году сделали более 40 миллионов таких тестов, антитела к ВИЧ обнаружили в 86 тысячах образцов крови, включая сданные анонимно. Ещё и персонально выявили 65 тысяч новых людей, заражённых ВИЧ. Но на диспансерный учёт встали только 51 тысяча больных.
Справка
Число россиян, живущих с ВИЧ и не вставших на учёт, составляет более 300 тысяч. Ещё примерно столько же пока не знают о своём статусе.
– Значит, половина наших граждан с ВИЧ находятся вне поля зрения медиков?
– Именно. Ведь симптоматика СПИДа проявляется лет через 10–20. И всё это время носители заражают других людей. А лечиться приходят, когда уже появляются тяжёлые проявления СПИДа, вроде саркомы Капоши. Отсюда очень большая смертность. И при этом многие заявляют, причём даже на центральных федеральных каналах: мол, ВИЧ – не приговор. Ещё какой приговор! По сути – условное пожизненное заключение. Человек не свободен от ограничений и препаратов, которые позволяют ему не умереть в 40 лет. Но и они не без побочек и полностью вирус не убивают.
Беременные в зоне особого риска
– Когда-то ВИЧ-инфекцию «разносили» наркоманы и гомосексуалисты. А сейчас?
– Эпидемия в этих группах продолжается. Но самое страшное, что за последние 10 лет более 60% новых случаев регистрируется среди гетеросексуалов, не употребляющих наркотики. То есть эпидемия уже вышла за пределы «рисковых» групп. И никто не может утверждать сегодня, что у него нет ВИЧ. Не исключается и заражение при медицинских манипуляциях.
Справка
Всего в России ежегодно регистрируется 60 тысяч случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
– Вирус свободно себя чувствует среди населения? Значит, и среди беременных женщин он есть?
– Увы, в некоторых российских регионах заражено уже более 1% беременных. Есть и случаи заражения детей.
– Считается, что самые неблагополучные в этом плане – Кемеровская область, Красноярский и Пермский края.
– В каждом регионе есть ВИЧ-инфекция. Нет? Значит, будет. В конце 80-х в Таиланде вообще не было этой инфекции. Туда и устремились секс-туристы. Не прошло и нескольких лет, как вспыхнула полномасштабная эпидемия.
«Мобилизовывали с ВИЧ»
– СВО заставила многих беженцев с Украины переселиться в Россию. В состав РФ вошли и новые территории. Это тоже сыграло на эпидемию?
– Конечно. Примерно 1% жителей этих регионов может жить с ВИЧ. Самая поражённая группа – мужчины 35–40 лет. И неизвестно, где они, в тылу или в армии.
– Разве ВИЧ-инфицированные подлежат мобилизации? А призыву на срочную службу?
– В США, например, инфицированные требуют, чтобы их брали на службу в армию. Ведь там хорошая зарплата и они получают лечение. Наших же срочников предпочитают не призывать. А вот насчёт мобилизации ясного распоряжения нет. Призывали и с ВИЧ. Знаю и многих, кто пошёл добровольцем. Их, кстати, никто не спрашивал, инфицированы они или нет. Ну а те, кто идти не хочет, обращаются за справками. Такое время…
Лекарств в обрез
– Поговорим об антиретровирусной терапии. Хватает ли лекарств? Ведь часть их мы закупаем за границей.
– Препаратов сейчас в обрез. Есть сложности с их поставками. Но острых проблем с импортными лекарствами пока нет. Это объяснимо: фирмы не хотят уходить с выгодного для них рынка.
– А если откажут в них? Резервы какие-то есть?
– Для терапии ВИЧ сегодня применяют более 30 препаратов. Будем выбирать. Все необходимое можем закупать, скажем, в Индии. Есть и отечественные производства. На закупку антиретровирусных препаратов выделено более 30 миллиардов рублей. Но число больных растёт, все дорожает из-за инфляции, и с учётом населения новых территорий финансирование обязательно надо увеличить на 30–50%.
– Минздрав сообщает, что охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2021 года составил 84%. Подтверждаете?
– Это касается тех, кто встал на диспансерный учёт. Но не факт, что все они принимают препараты. Задача медиков – убедить инфицированных, у кого выявлены антитела к ВИЧ, принимать терапию постоянно. И тогда можно худо-бедно дожить до старости. Да и риск заразиться от них ВИЧ снижается.
«Вирус неплохо устроился в России»
– В СМИ то и дело появляются вбросы, что в США уже лечат СПИД…
– В мире известно пять случаев полного подавления ВИЧ-инфекции. Метод этот известен 15 лет. Людям делали пересадку костного мозга от доноров, невосприимчивых к ВИЧ-инфекции (с особой генетической мутацией, при которой на клетках отсутствует рецептор для прикрепления ВИЧ. – Авт.). После такой пересадки вирусу не за что зацепиться. Но широкого внедрения эта методика не получила. Уж очень сложно найти «особенного» донора. В России сейчас разрабатывается другая технология: клетки костного мозга ВИЧ-инфицированного проходят специальную обработку, чтобы удалить рецептор, к которому прикрепляется вирус. А затем клетки возвращают больному. На мышах это уже получилось. Пора пробовать на людях, но на клинические исследования нужны солидные финансы. А специальной программы по финансированию научных исследований в области борьбы с ВИЧ в России, увы, нет.
– Ну а что касается профилактики ВИЧ-инфекции? Вакцин? Как обстоят дела?
– Ещё хуже. Последние кандидаты в вакцины провалились на финальной стадии испытания: когда привили большие группы населения – заболеваемость ВИЧ не снизилась. Сегодня для профилактики любителей секса без презерватива используются антиретровирусные препараты. Они могут защитить от заражения ВИЧ (правда, не всегда!), но от других инфекций – точно нет. Возможно, из-за этого во всем мире в разы увеличилась заболеваемость болезнями, передающимися половым путём (сифилис, гепатит, гонорея). А ведь именно презерватив, как и при ВИЧ, эффективен и при всех этих инфекциях. Но чиновники о презервативах предпочитают не говорить: наше дело, мол, тестировать и лечить. И про эпидемию предпочитают не вспоминать. При этом в стране зарегистрировано 20 генетических вариантов ВИЧ-инфекции. И есть формы, которые вообще не поддаются лечению! Становится страшно, потому что вирус неплохо устроился в России.