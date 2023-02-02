Вадим Покровский: ВИЧ – это приговор!

Лекарств в обрез

– Поговорим об антиретровирусной терапии. Хватает ли лекарств? Ведь часть их мы закупаем за границей.

– Препаратов сейчас в обрез. Есть сложности с их поставками. Но острых проблем с импортными лекарствами пока нет. Это объяснимо: фирмы не хотят уходить с выгодного для них рынка.

– А если откажут в них? Резервы какие-то есть?

– Для терапии ВИЧ сегодня применяют более 30 препаратов. Будем выбирать. Все необходимое можем закупать, скажем, в Индии. Есть и отечественные производства. На закупку антиретровирусных препаратов выделено более 30 миллиардов рублей. Но число больных растёт, все дорожает из-за инфляции, и с учётом населения новых территорий финансирование обязательно надо увеличить на 30–50%.

– Минздрав сообщает, что охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2021 года составил 84%. Подтверждаете?

– Это касается тех, кто встал на диспансерный учёт. Но не факт, что все они принимают препараты. Задача медиков – убедить инфицированных, у кого выявлены антитела к ВИЧ, принимать терапию постоянно. И тогда можно худо-бедно дожить до старости. Да и риск заразиться от них ВИЧ снижается.

«Вирус неплохо устроился в России»

– В СМИ то и дело появляются вбросы, что в США уже лечат СПИД…

– В мире известно пять случаев полного подавления ВИЧ-инфекции. Метод этот известен 15 лет. Людям делали пересадку костного мозга от доноров, невосприимчивых к ВИЧ-инфекции (с особой генетической мутацией, при которой на клетках отсутствует рецептор для прикрепления ВИЧ. – Авт.). После такой пересадки вирусу не за что зацепиться. Но широкого внедрения эта методика не получила. Уж очень сложно найти «особенного» донора. В России сейчас разрабатывается другая технология: клетки костного мозга ВИЧ-инфицированного проходят специальную обработку, чтобы удалить рецептор, к которому прикрепляется вирус. А затем клетки возвращают больному. На мышах это уже получилось. Пора пробовать на людях, но на клинические исследования нужны солидные финансы. А специальной программы по финансированию научных исследований в области борьбы с ВИЧ в России, увы, нет.

– Ну а что касается профилактики ВИЧ-инфекции? Вакцин? Как обстоят дела?

– Ещё хуже. Последние кандидаты в вакцины провалились на финальной стадии испытания: когда привили большие группы населения – заболеваемость ВИЧ не снизилась. Сегодня для профилактики любителей секса без презерватива используются антиретровирусные препараты. Они могут защитить от заражения ВИЧ (правда, не всегда!), но от других инфекций – точно нет. Возможно, из-за этого во всем мире в разы увеличилась заболеваемость болезнями, передающимися половым путём (сифилис, гепатит, гонорея). А ведь именно презерватив, как и при ВИЧ, эффективен и при всех этих инфекциях. Но чиновники о презервативах предпочитают не говорить: наше дело, мол, тестировать и лечить. И про эпидемию предпочитают не вспоминать. При этом в стране зарегистрировано 20 генетических вариантов ВИЧ-инфекции. И есть формы, которые вообще не поддаются лечению! Становится страшно, потому что вирус неплохо устроился в России.