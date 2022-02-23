Не тот суррогат запретили. Десятки тысяч россиян лишились возможности завести ребёнка

Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, принятый в декабре 2022-го, чинит огромные препятствия семьям, которые планировали им воспользоваться. Чаты в соцсетях взрываются душещипательными историями: тысячи людей уже имеют эмбрионы, но теперь не имеют права найти суррогатную маму для их вынашивания, поскольку использовали донорские ооциты или сперму. Самый насущный вопрос теперь для них: куда лучше вывозить эти эмбрионы, чтобы не потерять выстраданного ребёнка. Гадают – в Казахстан или в Белоруссию?

Так закон, который позиционировался и как запрет для нетрадиционных пар использования суррогатного материнства, и как запрет возможности иностранцам «покупать детей», создал головную боль законопослушным россиянам и медикам.

О том, что происходит в этой сфере, беседуем с доктором медицинских наук, профессором Эммой Вартанян. Она возглавляет одну из самых первых в стране клиник репродукции, стояла у истоков ЭКО ещё в СССР и является президентом СРО Ассоциация клиник ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий), которая объединяет 27 крупнейших в стране частных медцентров, работающих в этой области.

Что не устраивает в новом законе

– Внимание депутатов к этой теме привлёк скандал в начале пандемии, когда в Питере обнаружили квартиру с 4 суррогатными младенцами и няней. Также потом выяснилось, что в других городах такие новорождённые даже умерли...

– Именно так. Но все же это был исключительный случай. И медицинское сообщество надеялось, что это подтолкнёт законодателей внимательно изучить вопрос. Мы ведь очень ждали закон по суррогатному материнству, поскольку в России не было хорошей законодательной базы на этот счёт. Вместо этого они пошли по самому лёгкому пути – ввели максимальный запрет. Кстати, немалую роль сыграли и СМИ: вместо содержательного разговора публиковали страшилки якобы о «торговле детьми».

– Что именно в новом законе не устраивает пациентов и медиков?

– Самый острый вопрос – запрет супружеским парам получить донорскую яйцеклетку или сперму. А ведь для многих это единственная возможность зачать ребёнка. Видите ли, женщины, которые обращаются к суррогатному материнству, имеют проблемы не только с вынашиванием, но и с выдачей организмом яйцеклеток. Причиной могут быть и перенесённая онкология, и тяжёлые соматические и сердечные заболевания, при которых запрещена стимуляция. Да и просто возраст – после 45 женщина уже не может дать полноценные ооциты. И если раньше в таких случаях можно было обратиться к донору, сейчас это запрещено. Но зачем же лишать людей возможности стать родителями?

– Церковь на это обычно отвечает: проявите милосердие и возьмите малыша из детдома...

– Мне странно, почему церковь не проявляет гуманность и по отношению к супружеской паре, которая пришла к осознанному решению завести ребёнка, но из-за болезней, полученных не по вине будущих родителей, не может этого сделать?

Ведь если бы эти люди были морально готовы взять чужого ребёнка, они, наверное, давно сделали бы это. А они стремились иметь своего, хотя бы наполовину (генетический материал от одного из родителей, второй – от донора). Готовились к этому, проходили трудные медицинские процедуры... Причём каждому эмбриону обязательно делают и генетический анализ – чтобы суррогатной маме перенести наверняка здоровый плод.