Не тот суррогат запретили. Десятки тысяч россиян лишились возможности завести ребёнка
Настоящие драмы разворачиваются в семьях, которые планировали воспользоваться суррогатным материнством
Закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев, принятый в декабре 2022-го, чинит огромные препятствия семьям, которые планировали им воспользоваться. Чаты в соцсетях взрываются душещипательными историями: тысячи людей уже имеют эмбрионы, но теперь не имеют права найти суррогатную маму для их вынашивания, поскольку использовали донорские ооциты или сперму. Самый насущный вопрос теперь для них: куда лучше вывозить эти эмбрионы, чтобы не потерять выстраданного ребёнка. Гадают – в Казахстан или в Белоруссию?
Так закон, который позиционировался и как запрет для нетрадиционных пар использования суррогатного материнства, и как запрет возможности иностранцам «покупать детей», создал головную боль законопослушным россиянам и медикам.
О том, что происходит в этой сфере, беседуем с доктором медицинских наук, профессором Эммой Вартанян. Она возглавляет одну из самых первых в стране клиник репродукции, стояла у истоков ЭКО ещё в СССР и является президентом СРО Ассоциация клиник ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий), которая объединяет 27 крупнейших в стране частных медцентров, работающих в этой области.
Что не устраивает в новом законе
– Внимание депутатов к этой теме привлёк скандал в начале пандемии, когда в Питере обнаружили квартиру с 4 суррогатными младенцами и няней. Также потом выяснилось, что в других городах такие новорождённые даже умерли...
– Именно так. Но все же это был исключительный случай. И медицинское сообщество надеялось, что это подтолкнёт законодателей внимательно изучить вопрос. Мы ведь очень ждали закон по суррогатному материнству, поскольку в России не было хорошей законодательной базы на этот счёт. Вместо этого они пошли по самому лёгкому пути – ввели максимальный запрет. Кстати, немалую роль сыграли и СМИ: вместо содержательного разговора публиковали страшилки якобы о «торговле детьми».
– Что именно в новом законе не устраивает пациентов и медиков?
– Самый острый вопрос – запрет супружеским парам получить донорскую яйцеклетку или сперму. А ведь для многих это единственная возможность зачать ребёнка. Видите ли, женщины, которые обращаются к суррогатному материнству, имеют проблемы не только с вынашиванием, но и с выдачей организмом яйцеклеток. Причиной могут быть и перенесённая онкология, и тяжёлые соматические и сердечные заболевания, при которых запрещена стимуляция. Да и просто возраст – после 45 женщина уже не может дать полноценные ооциты. И если раньше в таких случаях можно было обратиться к донору, сейчас это запрещено. Но зачем же лишать людей возможности стать родителями?
– Церковь на это обычно отвечает: проявите милосердие и возьмите малыша из детдома...
– Мне странно, почему церковь не проявляет гуманность и по отношению к супружеской паре, которая пришла к осознанному решению завести ребёнка, но из-за болезней, полученных не по вине будущих родителей, не может этого сделать?
Ведь если бы эти люди были морально готовы взять чужого ребёнка, они, наверное, давно сделали бы это. А они стремились иметь своего, хотя бы наполовину (генетический материал от одного из родителей, второй – от донора). Готовились к этому, проходили трудные медицинские процедуры... Причём каждому эмбриону обязательно делают и генетический анализ – чтобы суррогатной маме перенести наверняка здоровый плод.
– Законодатели, помимо прочего, заботились, как сообщалось, и о том, чтобы программой суррогатного материнства не смогли воспользоваться однополые пары. При этом донорскую сперму в данной программе разрешено использовать только одиноким женщинам. Про одиноких мужчин – ни слова. Можно предположить, что лесбиянкам повезло больше, чем геям?
– Получается, так. Лесбиянки, кстати, иногда приходят в нашу клинику. Они обычно говорят: я одинокая, а это моя сестра...
В любом случае мы делаем ЭКО или другие процедуры ВРТ по другим признакам: только тем, кому это предписано по медицинским показаниям.
Мы не берём в программу женщин, которые говорят: «Боюсь родами испортить фигуру, не буду стимулироваться, так как боюсь принимать гормоны...» Впрочем, для последних есть модифицированный естественный цикл, когда мы можем брать у них яйцеклетки без стимуляции. Но опять же если для ЭКО есть показания.
«И куда мы теперь с эмбрионом?»
– После принятия закона клиники прекратили подсаживать уже готовые эмбрионы суррогатным матерям, даже если все договоры были оформлены. Законодатели не дали таким людям возможность закончить процедуру?
– Не дали тем, у кого эмбрионы были с донорскими клетками. Но пары, у кого эмбрионы были из собственного генетического материала, не пострадали.
В итоге многие люди, которые потратили бешеные деньги, получили все разрешения, прошли необходимые комиссии, медицинскую процедуру (а она – с подготовкой – длится от двух месяцев до полугода), получили эмбрион... и остались ни с чем.
И всё это лишь потому, что законодатели решили: одинокая женщина в программе суррогатного материнства может воспользоваться донорской спермой, а супружеская пара, у которой есть показания к донорству чужими ооцитами – нет. Причём всё это почему-то касается вовсе не иностранцев, о которых так много говорилось, а россиян.
Между тем надо было не запреты ставить, а просто прописать чёткие критерии показаний и противопоказаний для таких процедур. И пусть бы иностранцы приезжали (со своим генетическим материалом) и у нас делали все процедуры ВРТ. Разве плохо, если наша медицина прославится тем, что мы всё умеем делать?
Минздрав молчит
– Многие потенциальные родители, которые оказались в столь сложной ситуации, писали запросы в Минздрав. Ответы ведомства больше похожи на отписки. А что медики? Обращались ли с аналогичными запросами?
– И не раз. К примеру, это делала Ассоциация клиник ВРТ. Ведь после принятия закона многие пациентки, не успевшие вступить в программу СМ и имея здоровые и готовые к переносу эмбрионы, заваливали клиники вопросами: что нам теперь делать? И мы направляли письма в Минздрав с просьбой дать разъяснения. На наши письма не реагируют.
Логика такого поведения мне непонятна. Мы сегодня боремся за выправление демографической ситуации в стране. Казалось бы, желание каждой супружеской пары в России иметь детей следует поощрять. И наша задача – помогать им. Но нет, принимают закон, который напрочь перечёркивает такую возможность тем, кто очень хочет иметь ребёнка, но в силу определённых обстоятельств и медицинских показаний не может это сделать сам.
– Сейчас многие пары, чьи эмбрионы с донорским генетическим материалом, ищут суррогатных матерей в других государствах. Получается, в выигрыше остаются клиники этих стран – у них сейчас наплыв пациентов...
– Конечно, мы теряем пациентов. То есть от этого закона страдают не только пациенты, но и те российские клиники, которые работают честно и чётко выполняют закон.
А в выигрыше остаются на самом деле даже не медцентры других стран, а компании-проходимцы, которые намерены наварить на этом миллионы. Они уже начали драть с людей тройные цены за перевозку эмбрионов, устройство россиян (в том числе суррогатных мам) в клиниках других стран и так далее.
Вы, наверное, заметили, что в тех чатах, где люди обсуждают возникшую проблему, есть участники, слишком уж заинтересованные якобы помочь – и эмбрионы вывезти, и суррогатную маму... Правда, не каждая согласится выехать рожать чужого ребёнка в чужой стране. Мало ли что там может с ней случиться – а кто будет отвечать?