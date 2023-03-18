Здоровье – это эпизод между двумя болезнями

В России всего 50% здоровых детей. А некоторые эксперты говорят о 12,5 процентах. Что же случилось с поколением Z?

Справка

Ученые своеобразно окрестили различные поколения: рожденные в 1903–1923 годах – это поколение победителей, 1923–1943 годах – «молчаливое» поколение, 1944–1963-м – беби-бумеры (поколение демографического взрыва), 1964–1984-м – поколение Х, 1985–2002-м – поколение Y (миллениалы), 2003–2023-м – поколение Z (хоумлендеры, то есть домоседы).

В детском отделении столичной поликлиники №173 не протолкнуться. Разговорилась с молодой мамой Аллой Терпеневой:

– Врачи у нас хорошие. А что толку? Сыну 3 года, болеет постоянно, особенно когда пошел в детский сад.

Нина Кошелева жалуется, что дочка в 12 лет уже состоит на учете у гастроэнтеролога. Третья плачет: ребенок с ДЦП...

Выдохнула, когда вышла на улицу. Идут веселые детки, и, кажется, за генофонд можно не беспокоиться? Но так ли это?

Заведующий лабораторией мониторинга здоровья детей и подростков Института возрастной физиологии РАО Олег Жуков привел не особо оптимистичные цифры: с 2008-го по 2021-й в России прослеживался рост заболеваемости детей до 14 лет на 13% по всем основным заболеваниям.

Особо выделяются «школьные» болезни: нарушение опорно-двигательного аппарата, зрения, нервной системы, гастриты, язвенная болезнь. Среди детей до 17 лет к первой группе здоровья (здоровые дети) относятся лишь 27,9%, ко второй (есть отклонения в здоровье) – 56,3, к третьей (дети с хроническими заболеваниями) – 13,2, к четвертой – 0,6 и к пятой – 2%. Это тяжелые хроники. От 7 до 13 лет мальчики и девочки болеют одинаково часто. А вот в возрасте 14–17 лет девочки болеют в разы чаще.

Да и пропущенных российскими детьми дней в школах (в мониторинге принимали участие 407 тысяч школьников – Авт.) по болезни за 2022 год набралось аж 900! Почетный член Союза педиатров РФ, академик, педагог Евгений Ямбург и вовсе утверждает:

– Абсолютно здоровых детей в России на сегодняшний день только 12,5%. Все остальные имеют серьезные особенности в развитии. На первом месте идет психоневрология. И именно поэтому мы занимаем одно из лидирующих мест в Европе по детским суицидам и по агрессии, в том числе по стрельбе подростков. Стреляет ведь не ружье – стреляет голова!