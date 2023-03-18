Здоровье – это эпизод между двумя болезнями
К такому грустному выводу приходят многие родители
В России всего 50% здоровых детей. А некоторые эксперты говорят о 12,5 процентах. Что же случилось с поколением Z?
Справка
Ученые своеобразно окрестили различные поколения: рожденные в 1903–1923 годах – это поколение победителей, 1923–1943 годах – «молчаливое» поколение, 1944–1963-м – беби-бумеры (поколение демографического взрыва), 1964–1984-м – поколение Х, 1985–2002-м – поколение Y (миллениалы), 2003–2023-м – поколение Z (хоумлендеры, то есть домоседы).
В детском отделении столичной поликлиники №173 не протолкнуться. Разговорилась с молодой мамой Аллой Терпеневой:
– Врачи у нас хорошие. А что толку? Сыну 3 года, болеет постоянно, особенно когда пошел в детский сад.
Нина Кошелева жалуется, что дочка в 12 лет уже состоит на учете у гастроэнтеролога. Третья плачет: ребенок с ДЦП...
Выдохнула, когда вышла на улицу. Идут веселые детки, и, кажется, за генофонд можно не беспокоиться? Но так ли это?
Заведующий лабораторией мониторинга здоровья детей и подростков Института возрастной физиологии РАО Олег Жуков привел не особо оптимистичные цифры: с 2008-го по 2021-й в России прослеживался рост заболеваемости детей до 14 лет на 13% по всем основным заболеваниям.
Особо выделяются «школьные» болезни: нарушение опорно-двигательного аппарата, зрения, нервной системы, гастриты, язвенная болезнь. Среди детей до 17 лет к первой группе здоровья (здоровые дети) относятся лишь 27,9%, ко второй (есть отклонения в здоровье) – 56,3, к третьей (дети с хроническими заболеваниями) – 13,2, к четвертой – 0,6 и к пятой – 2%. Это тяжелые хроники. От 7 до 13 лет мальчики и девочки болеют одинаково часто. А вот в возрасте 14–17 лет девочки болеют в разы чаще.
Да и пропущенных российскими детьми дней в школах (в мониторинге принимали участие 407 тысяч школьников – Авт.) по болезни за 2022 год набралось аж 900! Почетный член Союза педиатров РФ, академик, педагог Евгений Ямбург и вовсе утверждает:
– Абсолютно здоровых детей в России на сегодняшний день только 12,5%. Все остальные имеют серьезные особенности в развитии. На первом месте идет психоневрология. И именно поэтому мы занимаем одно из лидирующих мест в Европе по детским суицидам и по агрессии, в том числе по стрельбе подростков. Стреляет ведь не ружье – стреляет голова!
Нет здоровых, есть недообследованные
Что же происходит с поколением юных? Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Валентин Сонькин объясняет:
– Парадокс: чем более социально-экономически развит регион, тем больше там больных детей. Одна из причин – в лучшем медобслуживании и выявляемости заболеваний. В 1912 году на Первом Всероссийском съезде детских врачей вынесли вердикт: скоро в стране не останется здоровых людей. Прошло более 100 лет, и мы говорим то же самое.
– И все-таки как охарактеризуете здоровье нынешнего поколения?
– Это поколение сидячих больных. Очень гиподинамичное. Дети не бегают во дворах! Плюс неправильное питание – отсюда болезни обмена, ожирение. За последние годы детей с ожирением стало на 30% больше! Увеличилось и их число с диабетом. Факт налицо: сегодняшние дети физически гораздо слабее, чем их сверстники 20-летней давности.
Все дело в генах?
Но может быть, виновата генетика? С 1 января нынешнего года скрининг новорожденных проводится не на 5, как раньше, а на 36 генетических болезней. Не потому ли, что таких болезней стало больше? Врач-генетик МГЦ «Проген» и детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Татьяна Серебреникова поясняет:
– Известно свыше 7000 генетических болезней. Их частота в основном остается постоянной. Зато расширяются возможности неонатального скрининга (массового обследования новорожденных после рождения – Авт.). В 60–80-х годах прошлого века детей обследовали лишь на такие тяжелые генетические заболевания, как фенилкетонурия и гипотиреоз. Сегодня обследование проводят на большой спектр наследственных болезней обмена веществ: болезнь кленового сиропа мочи, на спинальную мышечную атрофию, первичные иммунодефициты.
– А можно как-то предотвратить рождение детей с генетическими заболеваниями?
– Конечно! Врачи-генетики настоятельно советуют парам, планирующим беременность, пройти так называемый преконцепционный скрининг, или скрининг генетического носительства. На консультации у врача-генетика можно уточнить риск рождения больного ребенка, ведь 5% риска есть у любой здоровой пары. У совершенно здоровых людей могут быть скрытые генетические мутации. И каждый из нас носит от 1 до 6–10 таких мутаций. Например, ген тугоухости есть у каждого 20-го. А если в паре сойдутся два скрытых носителя мутаций в одном и том же гене? Риск рождения ребенка с генетическим заболеванием сразу повышается до 25%!
Генетики не скрывают: в России много закрытых популяций, где дальние, но все же родственники женятся. У них годами накапливаются изменения в ДНК. У некоторых представителей северных народов, например, в последнее время выявили аж 5 генетических болезней, которые раньше не были описаны.
Как сберечь генофонд?
Девочка с ДЦП, мальчик лет шести в детской прогулочной коляске, 14-летний паренек в коляске инвалидной... Подобную картину можно увидеть в любом городе. Прохожие жалеют ребенка, а еще больше – мать. Такое несчастье…
По словам доктора биологических наук Александра Маркова, генофонд человеческой популяции постепенно ухудшается, увы. Если раньше дети с тяжкими болезнями погибали и происходила естественная отбраковка неблагоприятных мутаций, то сегодня возможности медицины огромны. Выживают все, и природный отбор не работает.
Что делать? Нужны мощные медицинские и социальные меры. Это и скрининги вплоть до теста эмбрионов при ЭКО, что стало прорывом в генетике. И материальная поддержка семей с детьми. Но этого мало. Заведующий лабораторией мониторинга здоровья ИВФ РАО Олег Жуков считает, что нужно разрабатывать единую концепцию здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций РФ, так как до сих пор не выработано единого подхода к проблеме.
Звучат и предложения о создании кухонь для беременных, как для младенцев, где будущим мамам будут выдавать мясо, творог, чтобы полноценно питались. Ученые настаивают: не хотите вырастить больного ребенка – ограничьте 15 минутами его общение с гаджетами. Запишите в секцию плавания или гимнастики.
В школах необходимо сделать спортивные секции бесплатными и правильно организовать рабочее место ребенка. Иначе костно-мышечных заболеваний не избежать. А чтобы у детей не было гастритов, дети и в школе, и дома должны питаться по системе сбалансированного питания, основанного на научных разработках. И вот только тогда...
Дожить бы еще до этих времен!