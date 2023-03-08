Логотип Sobesednik.ru
08.03.2023

Андрей Тумашов: Медведев понимает важность трезвости

«Собеседник» поговорил с главой «Трезвого УрФО» об экс-президенте, а также об алкоголизации чиновников и населения

Руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов публично предложил зампредседателю Совета безопасности России Дмитрию Медведеву вести трезвый образ жизни. «Собеседник» поговорил с общественником об этой инициативе, а также об алкоголизации чиновников и населения. 

– Почему вы предложили именно Медведеву отказаться пить? 

– Тут как бы человеческие чувства, мы его просто жалеем, он человек неплохой, на мой взгляд. Тут какое дело: нет разницы, сколько человек употребляет, злоупотребляет ли, имеет ли зависимость – мы предлагаем всем. Я и губернаторам предлагал неоднократно, хотя никто из них не был замечен. Нет никакой подоплеки, хотя ходят слухи, что он страдает от этого, но я это не утверждаю. Мы его запомнили еще с тех пор, как он был президентом и в Сочи собрал руководителей и обозначил эту проблему, сказал: мы пьем, и много, и с этим что-то нужно делать. На самом деле он понимает важность трезвости. Вчера я отправил письмо в приемную «Единой России» и надеюсь, что его передадут ему. 

– Предложите ему альтернативу? 

– Человек должен выбрать ее сам. Он, во-первых, своим примером поможет другим, во-вторых, реализует себя. 

– Можете назвать свежие цифры по алкоголизации российского населения? 

– Есть такой федеральный проект «Трезвая Россия», они дают нам цифры. С ходу назвать я не готов, но идет увеличение. Из-за этого мы теряем много денег. Академик Рыбалко еще в советское время заявлял, что с каждого пьяного рубля мы теряем 3 рубля. Сейчас посчитали, что до 20 рублей доходят потери. Ну не настолько мы богаты! 

– В комментариях вам напоминают, что сухой закон в СССР привел к росту подпольного производства и токсикомании...

– Если будет запрет, то люди в Новый год не кинутся употреблять героин вместо бокала шампанского, алкоголики третьей стадии – да, но мы заботимся больше о подрастающем поколении. 

Поделиться статьей
Персона
Политика 3 дня назад

Сергей Фургал: Посмотрим, кто в итоге будет сидеть и как жизнь повернётся

Экономика 2 дня назад

Кто помогает отечественным производителям обходить ограничения

Экономика 2 недели назад

Олег Буклемишев: экономистам всё время приходится идти на компромисс и чем-то жертвовать

Экономика 3 недели назад

А ВАЗ и ныне там. Кто в условиях санкций поставляет комплектующие компании

Здоровье 1 месяц назад

Кокосовая вода: супердринк или уловка маркетинга?

Здоровье 1 месяц назад

Йо-моё, йога! Чем вредна самая популярная фитнес-практика

Лайфстайл 1 месяц назад

Как улучшить ауру в доме

Здоровье 1 месяц назад

Что делать, чтобы не заразиться ветрянкой?

Здоровье 1 месяц назад

Горькие слёзы от сладкой болезни. В России может закончиться инсулин для больных диабетом

Личные финансы 1 месяц назад

Экономим на мобильной связи

Личные финансы 1 месяц назад

Закон о самозапрете кредитования могут принять в ближайшее время

Здоровье 1 месяц назад

Вопрос ребром: чем будем лечиться?

Здоровье 1 месяц назад

«Раковые палочки». Чем вредны чипсы

Лайфстайл 1 год назад

Книжная новинка. «Где-то во Франции»: деликатная любовь в зверскую эпоху

Здоровье 1 год назад

Репродуктолог рассказал, как коронавирус влияет на мужские и женские половые клетки

Лайфстайл 1 год назад

Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат?

Лайфстайл 1 год назад

Мясо продлевает жизнь

Здоровье 1 год назад

Между нарушениями сна и деменцией может существовать связь

Здоровье 1 год назад

Пробиотики ускоряют выздоровление от коронавируса

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика