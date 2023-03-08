Андрей Тумашов: Медведев понимает важность трезвости

Руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов публично предложил зампредседателю Совета безопасности России Дмитрию Медведеву вести трезвый образ жизни. «Собеседник» поговорил с общественником об этой инициативе, а также об алкоголизации чиновников и населения.

– Почему вы предложили именно Медведеву отказаться пить?

– Тут как бы человеческие чувства, мы его просто жалеем, он человек неплохой, на мой взгляд. Тут какое дело: нет разницы, сколько человек употребляет, злоупотребляет ли, имеет ли зависимость – мы предлагаем всем. Я и губернаторам предлагал неоднократно, хотя никто из них не был замечен. Нет никакой подоплеки, хотя ходят слухи, что он страдает от этого, но я это не утверждаю. Мы его запомнили еще с тех пор, как он был президентом и в Сочи собрал руководителей и обозначил эту проблему, сказал: мы пьем, и много, и с этим что-то нужно делать. На самом деле он понимает важность трезвости. Вчера я отправил письмо в приемную «Единой России» и надеюсь, что его передадут ему.

– Предложите ему альтернативу?

– Человек должен выбрать ее сам. Он, во-первых, своим примером поможет другим, во-вторых, реализует себя.

– Можете назвать свежие цифры по алкоголизации российского населения?

– Есть такой федеральный проект «Трезвая Россия», они дают нам цифры. С ходу назвать я не готов, но идет увеличение. Из-за этого мы теряем много денег. Академик Рыбалко еще в советское время заявлял, что с каждого пьяного рубля мы теряем 3 рубля. Сейчас посчитали, что до 20 рублей доходят потери. Ну не настолько мы богаты!

– В комментариях вам напоминают, что сухой закон в СССР привел к росту подпольного производства и токсикомании...

– Если будет запрет, то люди в Новый год не кинутся употреблять героин вместо бокала шампанского, алкоголики третьей стадии – да, но мы заботимся больше о подрастающем поколении.