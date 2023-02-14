Логотип Sobesednik.ru
14.02.2023

Кокосовая вода: супердринк или уловка маркетинга?

Производители говорят о её гиперполезных свойствах. Но так ли это на самом деле?

Кокосовая вода
Фото: pixabay

Кокосовую воду можно попробовать не только на курортах Азии. Она продаётся в пакетированном виде в интернет-магазинах, причём стоит недёшево.

В Азии, где произрастают кокосовые орехи, они стоят копейки, в переводе на наши – каких-то 45 рублей, кокос дешевле пакета молока. В российских интернет-магазинах цены на пакетированную кокосовую воду начинаются от 120 рублей за 300 миллилитров жидкости. Причём не факт, что она будет натуральной, не подслащённой.

Производители, говоря о полезных свойствах кокосовой воды, упоминают идеальный состав по микроэлементам и витаминам (есть натрий, калий, магний, кальций) и низкую калорийность (19 калорий на 100 миллилитров). Но не слишком ли они переоценивают пользу своего напитка?

– В ней нет ничего особо полезного, разве что это структурированная жидкость, которую производит сам орех, то есть здесь мы можем быть спокойны за её чистоту, – говорит диетолог Елена Соломатина. – В ней есть определённое количество различных макро- и микроэлементов и витаминов. Но нужно выпить очень много кокосовой воды, чтобы получить сколь-нибудь значимое их количество.

С кокосовой водой, предупреждает диетолог, нужно быть осторожнее людям, у которых может повышаться количество калия в организме. Это люди с пониженным давлением, у кого есть проблемы с почками и сердцем. Калий убирает воду из организма, и увлекаться кокосовой водой таким «пациентам» не стоит.

– Но если пить эту воду в количестве стакана в сутки, ничего страшного не случится. В то же время не нужно заменять ею все остальные напитки, – отмечает диетолог.

Вывод. Если появилась возможность побаловать себя кокосовой водичкой по адекватной цене и получить удовольствие, то почему бы и нет, но приобретать её как некий экзотический продукт втридорога по меньшей мере нерационально.

Поделиться статьей
Персона
Политика 4 дня назад

Протодиакон Андрей Кураев: Я привык к тому, что меня мечтают расстрелять и сжечь

Экономика 4 дня назад

А ВАЗ и ныне там. Кто в условиях санкций поставляет комплектующие компании

Здоровье 1 неделю назад

Йо-моё, йога! Чем вредна самая популярная фитнес-практика

Лайфстайл 2 недели назад

Как улучшить ауру в доме

Здоровье 2 недели назад

Что делать, чтобы не заразиться ветрянкой?

Здоровье 2 недели назад

Горькие слёзы от сладкой болезни. В России может закончиться инсулин для больных диабетом

Личные финансы 3 недели назад

Экономим на мобильной связи

Личные финансы 3 недели назад

Закон о самозапрете кредитования могут принять в ближайшее время

Здоровье 3 недели назад

Вопрос ребром: чем будем лечиться?

Здоровье 3 недели назад

«Раковые палочки». Чем вредны чипсы

Лайфстайл 1 год назад

Книжная новинка. «Где-то во Франции»: деликатная любовь в зверскую эпоху

Здоровье 1 год назад

Репродуктолог рассказал, как коронавирус влияет на мужские и женские половые клетки

Лайфстайл 1 год назад

Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат?

Лайфстайл 1 год назад

Мясо продлевает жизнь

Здоровье 1 год назад

Между нарушениями сна и деменцией может существовать связь

Здоровье 1 год назад

Пробиотики ускоряют выздоровление от коронавируса

Лайфстайл 1 год назад

Подарки для него и для неё: 5 унисекс-подарков на гендерные праздники

Лайфстайл 1 год назад

Лайфхаки от кинолога: как отбиться от бродячих собак

Лайфстайл 1 год назад

Фото ню лучше в приложения для знакомств не загружать

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика