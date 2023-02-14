Кокосовая вода: супердринк или уловка маркетинга?

Кокосовую воду можно попробовать не только на курортах Азии. Она продаётся в пакетированном виде в интернет-магазинах, причём стоит недёшево.

В Азии, где произрастают кокосовые орехи, они стоят копейки, в переводе на наши – каких-то 45 рублей, кокос дешевле пакета молока. В российских интернет-магазинах цены на пакетированную кокосовую воду начинаются от 120 рублей за 300 миллилитров жидкости. Причём не факт, что она будет натуральной, не подслащённой.

Производители, говоря о полезных свойствах кокосовой воды, упоминают идеальный состав по микроэлементам и витаминам (есть натрий, калий, магний, кальций) и низкую калорийность (19 калорий на 100 миллилитров). Но не слишком ли они переоценивают пользу своего напитка?

– В ней нет ничего особо полезного, разве что это структурированная жидкость, которую производит сам орех, то есть здесь мы можем быть спокойны за её чистоту, – говорит диетолог Елена Соломатина. – В ней есть определённое количество различных макро- и микроэлементов и витаминов. Но нужно выпить очень много кокосовой воды, чтобы получить сколь-нибудь значимое их количество.

С кокосовой водой, предупреждает диетолог, нужно быть осторожнее людям, у которых может повышаться количество калия в организме. Это люди с пониженным давлением, у кого есть проблемы с почками и сердцем. Калий убирает воду из организма, и увлекаться кокосовой водой таким «пациентам» не стоит.

– Но если пить эту воду в количестве стакана в сутки, ничего страшного не случится. В то же время не нужно заменять ею все остальные напитки, – отмечает диетолог.

Вывод. Если появилась возможность побаловать себя кокосовой водичкой по адекватной цене и получить удовольствие, то почему бы и нет, но приобретать её как некий экзотический продукт втридорога по меньшей мере нерационально.