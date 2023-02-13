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13.02.2023

Йо-моё, йога! Чем вредна самая популярная фитнес-практика

Система, зародившаяся как одно из философских направлений индуизма, давно опопсела, превратившись в модный фитнес

Йога
Фото: pixabay

Сегодня в каждом спортзале есть тренер по йоге, и не один, и почти каждый зожник считает необходимым купить коврик и ходить на йогу. На самом деле это не совсем безопасное и не всегда полезное занятие. 

Йогов даже в Индии найти трудно 

Когда я спросила у хозяйки своей квартиры в Кандолиме, что на севере Гоа, индианки Флавии, видела ли она когда-нибудь живого йога, та округлила глаза. 

– Может, они где-то и есть, в каких-то специальных местах, но не у нас. Хотя я слышала, что в соседнем отеле вроде есть какой-то йог, к которому приезжает учиться много русских, но сама его не видела, – сказала она. 

Чтобы найти настоящего йога в Индии, надо очень постараться или поехать в город Ришикеш на севере страны, мировую столицу йоги. Вот там, говорят, даже проходят публичные шоу йогов, которые показывают чудеса вроде временной остановки дыхания и сердцебиения.

Современная йога была сильно адаптирована для европейской аудитории и стала попсовейшей штукой. Для большинства «исповедующих» её офисных сотрудников это не путь духовного познания, как изначально предполагалось, а модная физическая дисциплина, часть имиджа зожника. 

Атака на йогу 

В 2000-х в йогу массово полетели камни, бывшие приверженцы стали выступать с заявлениями о её вреде. Главным критиком йоги можно назвать американского инструктора Гленна Блэка: он несколько десятков лет практиковал йогу, а потом заявил, что она угробила его позвоночник. Блэк утверждал, что даже опытные инструкторы йоги часто наносят себе вред, вместо йоги им нужна лечебная физкультура и лечение.

Йога
Фото: pixabay

Гленн рассказал, что знает лично нескольких звёзд йоги, которые повредили ахилловы сухожилия базовой асаной «поза собаки мордой вниз», а одна из знаменитых американских преподавателей потеряла подвижность в бедренных суставах, и ей пришлось делать операцию по имплантации протезов, но преподавать она, конечно, продолжила, потому что нужны деньги, а деньги хорошие. 

Противопоказания 

– Человек, который преподаёт йогу, должен уточнять состояние здоровья клиента. Есть ряд противопоказаний: заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертонические кризы, травмы и нарушения в суставах после операций, остеопороз, – говорит ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Анастасия Савичева. 

До того как приступить к занятиям йогой, неплохо бы сделать исследования. МРТ позвоночника, если есть подозрения на протрузии или грыжи, и если это так – никакой йоги. Женщинам стоит сделать УЗИ на предмет выявления возможных новообразований. С миомами и фибромами матки некоторые асаны, при которых напрягается брюшная полость, противопоказаны. Хорошо бы проверить щитовидку: если с ней проблемы, то никаких перевёрнутых асан.

При дисплазиях и артрозах нужна индивидуальная программа и консультации с хирургом. УЗИ нижних конечностей стоит сделать для оценки состояния вен. Если есть проблемы, никакой ваджрасаны (поза, когда сидят ягодицами на пятках) и падмасаны (позы лотоса) – словом, прощай, медитация. 

Поза лотоса
Фото: pixabay

Занятия йогой могут вызывать травмы и негативные последствия, но Гленн Блэк, однако, сильно преувеличивает. В конце концов, они могут быть в любом спорте, когда действуют неправильно. 

– Люди хотят делать по максимуму, приходя на тренировки, и в результате при неадекватной физической нагрузке часто бывают повреждения суставов, растяжения мышц, при наличии тромбозов можно спровоцировать инфаркт головного мозга, – рассказывает реабилитолог. 

В общем, все хорошо в меру и под присмотром грамотного инструктора. С этим, правда, в России непросто: любой прошедший двухнедельные курсы может объявить себя инструктором йоги, потому что нет системы сертификации. Анастасия Савичева советует выбирать инструктора по йоге, у которого есть хотя бы минимальное медицинское образование. 

Если есть серьёзные заболевания или ограничения, то рисковать не стоит, лучше подобрать альтернативу. Это может быть дыхательная гимнастика, цигун или лечебная физкультура.

Теги: #здоровье, #ЗОЖ

Рубрика: Здоровье

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