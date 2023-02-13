Йо-моё, йога! Чем вредна самая популярная фитнес-практика

Йогов даже в Индии найти трудно

Когда я спросила у хозяйки своей квартиры в Кандолиме, что на севере Гоа, индианки Флавии, видела ли она когда-нибудь живого йога, та округлила глаза.

– Может, они где-то и есть, в каких-то специальных местах, но не у нас. Хотя я слышала, что в соседнем отеле вроде есть какой-то йог, к которому приезжает учиться много русских, но сама его не видела, – сказала она.

Чтобы найти настоящего йога в Индии, надо очень постараться или поехать в город Ришикеш на севере страны, мировую столицу йоги. Вот там, говорят, даже проходят публичные шоу йогов, которые показывают чудеса вроде временной остановки дыхания и сердцебиения.

Современная йога была сильно адаптирована для европейской аудитории и стала попсовейшей штукой. Для большинства «исповедующих» её офисных сотрудников это не путь духовного познания, как изначально предполагалось, а модная физическая дисциплина, часть имиджа зожника.