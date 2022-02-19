«Раковые палочки». Чем вредны чипсы

Ничего полезного

Изобретатель чипсов (от английского слова chip – «тонкий кусочек») шеф-повар Джордж Крам разозлился, когда клиенту не понравилась его жаренная толстыми дольками картошка. Крам решил поиздеваться и порезал картошку так тонко, как мог, и подал посетителю. Тот был в восторге, и так в 1853 году появились чипсы.

В Великую депрессию дешёвый снек стал очень популярным, а после изобретения картофелечистки в 1925 году производство чипсов стало стремительно расти. Нынешние чипсы не похожи на своих «предков» от Джорджа Крама: они ультратонкие, хрустящие, обычные и рифлёные, с разными вкусами и храниться в пакете могут несколько месяцев.

Все знают, что чипсы вредны, но чем именно?

– Бывает, что продукт чем-то полезен и чем-то вреден, например шоколад, а картофельные чипсы абсолютно вредны, – заявляет диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург. – Картофельный крахмал относится к быстрым углеводам, а они нарушают обмен веществ, ускоряют ста-рение.

Чипсы при приготовлении подвергаются жарке, и в процессе происходит образование конечных продуктов гликирования. Это такие сшивки между белками и углеводами, они стойкие, накапливаются в тканях, вызывают рост опухолей. Высокотемпературная обработка любых масел приводит к образованию соединений с канцерогенными свойствами, которые повреждают генетический аппарат клетки.

Но и это ещё не всё. По словам врача, при приготовлении чипсов используются плохие жиры, трансжиры, или недорогие растительные масла – соевое, подсолнечное, кукурузное, которые увеличивают в организме количество омега-6 жирных кислот относительно полезных омега-3 жирных кислот. Дисбаланс кислот вызывает воспаление, в том числе нейровоспаление, когда портится настроение, развивается депрессия.

Ещё одна мина замедленного действия в чипсах – это избыток соли.

– Соль делает любой продукт вкуснее, и это дёшево для производителя. Поэтому сложилась промышленная тенденция увеличения в продуктах количества соли. Это большая проблема: избыточное количество соли ведёт к гипертонической болезни и другим возрастным заболеваниям, – отмечает врач-диетолог. – Кроме того, чипсы – продукт не столько углеводный, сколько жирный, они отличаются высокой калорийностью, и когда мы употребляем их для перекуса, то сильно увеличиваем суточный калораж.

Чипсы вредны всем, но кому-то они вреднее. В этой группе люди старше 40 лет, которые имеют уже возрастное заболевание – сахарный диабет, атеросклероз или артериальную гипертонию, – а также склонность к развитию ожирения, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

– Чипсы раздражают слизистую, повышают кислотность, делают более вероятным развитие гастрита, эрозионного гастрита, язвы желудка, повышается вероятность жировой алкогольной болезни печени, холецистита и желчнокаменной болезни, – говорит эксперт.