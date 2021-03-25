Омикрон в России перестал быть исключительно завозным. Профессора РАН настаивает на ревакцинации от нового штамма

По данным столичного оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 24 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 981 человек скончался, а 42 107 из ранее заболевших выздоровели.

Как пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко, в России также зафиксированы случаи заражения «омикроном» внутри региона, а не завозных из-за рубежа, как было прежде. Этот штамм быстро локализуется в местных условиях.

Министр отметил, что из-за распространения нового штамма медики пересматривают подход к лечению поступающих пациентов:

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [ковида], вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке. Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которые вырабатывают новые рекомендации. Вчера часть позиций уже согласована была по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом»

, – говорит Мурашко.

Профессор РАН, доктор биологических наук и руководитель лаборатории Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков настаивает, что для защиты от нового штамма россиянам все-таки нужна бустерная доза вакцины от коронавируса – то есть следует пройти ревакцинацию, если человек уже был привит двухкомпонентной вакциной.

«Сейчас стало ясно, что после вакцинации идёт довольно быстрое уменьшение титра антител, особенно у пожилых. Через полгода у многих людей старше 65 лет антитела падают почти до того же уровня, какой был до прививки. Это серьезная проблема, особенно сегодня, когда пришел «омикрон». Но если сделать укол бустерной дозой, то человек будет защищён как минимум от тяжёлых форм ковида»

, –цитирует Петра Чумакова «Комсомольская правда».