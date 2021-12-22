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Глава ВОЗ считает, что массовая ревакцинация только продлит пандемию

Это позволит вирусу и дальше распространяться и мутировать в бедных странах, куда не приедет использованная вакцина

Фото: Global Look Press

Если всех привитых от коронавируса поголовно будут вести на ревакцинацию бустерной дозой препарата, это сократит поставки вакцин в страны, где их и так не было, а значит болезнь там будет распространяться и дальше, поясняет председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Прививать бустерами, как поясняет глава ВОЗ, будут в основном жителей развитых стран, где коллективный иммунитет и так уже достигнут или близок к этому. А вот в бедные страны таким образом поедет меньше вакцины, хотя и первой дозой привиты немногие. Это создаст для вируса возможность и дальше размножаться и вырабатывать новые более опасные варианты, что впоследствии может сказаться и на богатых странах, уверен он.

«Сплошная ревакцинация скорее продлит пандемию, чем положит ей конец, потому что запас будет отвлечен в страны, и так имеющие высокую долю вакцинированных, и это даст вирусу больше возможностей распространяться и мутировать», — говорит г-н Гебреисус в эфире CNBC.

Он также уверен, что ни одна страна мира не сможет положить конец пандемии на своей территории за счет бустеров.

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