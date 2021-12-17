Гастроэнтеролог объяснил, есть ли польза в "угольном" кофе

Черный кофе с активированным углем появился благодаря британскому психотерапевту Джоди Брандман, которая бросила пару таблеток в кофе на кокосовом молоке и объявила его средством для очистки организма и похудения. К каким последствиям может привести употребление этого напитка?

Уголь в тренде: мороженое с углем, кофе с углем, чай с углем, зубная паста с углем и даже защитные маски с угольным фильтром вошли в обиход. Рецепт угольного кофе прост: в напиток добавляется пара таблеток активированного угля. Вопрос в том, есть ли от этого угля прок? А может быть, он, наоборот, вреден?

– Вреден он не может быть, но и полезен тоже, – объясняет гастроэнтеролог Алексей Парамонов. – Сам по себе кофе – напиток полезный, он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Активированный уголь может влиять только на вкусовые качества, и, подозреваю, он их не улучшает. Вред уголь может принести, только если его использовать в больших количествах, тогда могут быть запоры, нарушена всасываемость витаминов, а две таблетки в кофе и не каждый день – это безопасно.

По словам гастроэнтеролога, активированный уголь – слабое вещество. Его используют в токсикологических отделениях для лечения отравлений, но в очень больших дозах в виде суспензий по 500–1000 миллилитров. Так что использовать его для чистки организма от шлаков и токсинов в бытовых условиях с кофе – трата времени.

Ох уж эти британские ученые-выдумщики!