Бустер от Moderna может увеличить число антител в 37 раз

Американская компания Moderna заявила, что их исследования продемонстрировали возможность кратного увеличения уровня защиты от коронавируса путем ревакцинации бустерной дозой препарата.

В опубликованном на сайте компании пресс-релизе сообщается, что доза в 50 мг может обеспечит рост числа антител в 37 раз. При этом полное вакцинирование дозой в 100 мг способно увеличить иммунный ответ в 83 раза, утверждается в публикации. Версия вакцины с введением 100 мг пока широко не применяется.

Отмечается, что эти данные носят предварительных характер. Исследования продолжаются. При этом побочные эффекты, наблюдаемые при использовании бустерной дозы в 100 мг по истечении семи дней примерно такие же, как и при введении двух доз по 50 мг при первичной вакцинации.

В начале 2022 года Moderna уже планирует начать клиническое тестирование вакцины, специально разработанной против омикрон-варианта коронавируса.