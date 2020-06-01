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Бустер от Moderna может увеличить число антител в 37 раз

При использовании более мощной дозы в 100 мг эффект роста защиты от ковида может вырасти в 83 раза

Фото: Global Look Press

Американская компания Moderna заявила, что их исследования продемонстрировали возможность кратного увеличения уровня защиты от коронавируса путем ревакцинации бустерной дозой препарата.

В опубликованном на сайте компании пресс-релизе сообщается, что доза в 50 мг может обеспечит рост числа антител в 37 раз. При этом полное вакцинирование дозой в 100 мг способно увеличить иммунный ответ в 83 раза, утверждается в публикации. Версия вакцины с введением 100 мг пока широко не применяется.

Отмечается, что эти данные носят предварительных характер. Исследования продолжаются. При этом побочные эффекты, наблюдаемые при использовании бустерной дозы в 100 мг по истечении семи дней примерно такие же, как и при введении двух доз по 50 мг при первичной вакцинации.

В начале 2022 года Moderna уже планирует начать клиническое тестирование вакцины, специально разработанной против омикрон-варианта коронавируса.

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