Прорывные инфекции обеспечивают супер-иммунитет против COVID-19

Прорывными называют инфекции, которые возникают в организме человека, несмотря на полный курс вакцинации. Из-за нашествия дельта-штамма, а теперь еще и штамма омикрон, привитые люди всё чаще сталкиваются с коронавирусом, и количество таких инфекций вырастает. Однако в подавляющем большинстве случаев вакцины позволяет переносить COVID-19 в лёгкой и средней форме, и вероятность столкнуться с тяжёлой формой или умереть от заболевания у привитого человека в десятки раз ниже.

И вот теперь исследование ученых из Университета Орегона показало, что прорывные инфекции намного повышают иммунный ответ на различные штаммы коронавируса. Эти инфекции, в частности, продемонстрировали мощнейшую реакцию против дельта-варианта. Авторы исследования полагают, что благодаря прорывным инфекциям иммунный ответ будет высокоэффективным и против других штаммов ковида, которые не прекращают мутировать.

В исследовании впервые применили живые варианты SARS-CoV-2 для оценки перекрёстной нейтрализации сыворотки крови в случае появления прорывной инфекции. Авторы исследования считают, что более мощного иммунного ответа получить даже теоретически невозможно. Вакцины очень эффективны против тяжелой формы болезни, и вакцинированные люди, которые всё-таки переболели коронавирусом, обретают так называемый супериммунитет.